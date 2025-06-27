Trendyol 1. Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi 7 Temmuz'da

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu fikstürü, 7 Temmuz Pazartesi günü çekilecek.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek fikstür çekimi, saat 14.00'te başlayacak.
1. Lig'de yeni sezonun perdesi, 8-9-10 ve 11 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta müsabakalarıyla açılacak.
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