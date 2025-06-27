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Trendyol 1. Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi 7 Temmuz'da

Trendyol 1. Lig'de yeni sezonun fikstür çekimi 7 Temmuz'da

Trendyol 1. Lig'de 2025-2026 sezonu fikstürü, 7 Temmuz Pazartesi günü çekilecek.

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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek fikstür çekimi, saat 14.00'te başlayacak.

1. Lig'de yeni sezonun perdesi, 8-9-10 ve 11 Ağustos'ta oynanacak ilk hafta müsabakalarıyla açılacak.

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