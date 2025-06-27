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Anlaşma sağlandı! Osayi Samuel Fenerbahçe'nin ezeli rakibine imza atacak

Anlaşma sağlandı! Osayi Samuel Fenerbahçe'nin ezeli rakibine imza atacak

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve geleceği bir türlü netlik kazanmayan Bright Osayi Samuel, Beşiktaş ile anlaştı.

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Beşiktaş, Fenerbahçe'de forma giyen Bright Osayi-Samuel ile anlaşma sağladı. TRT Spor'un haberine göre; Osayi, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek. 

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre siyah-beyazlılar, oyuncuyla yıllık 1.9 milyon Euro üzerinden 3 yıllık anlaşma sağladı.

Yıldız futbolcu Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro istedi fakat sarı lacivertliler teklifi kabul etmedi. Başkan Ali Koç'un 2 milyon euro'dan fazla vermem sözleri üzerine Osayi, Beşiktaş'ın yıllık 1.9 milyon euro teklifini kabul ederek kara kartal ile anlaştı.

Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 2 asistlik bir performans sergiledi. Osayi'nin güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro. 

Futbola İngiltere'de Blackpool altyapısında başlayan Nijeryalı futbolcu Osayi, sonrasında QPR ve Fenerbahçe formaları giymişti. 

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