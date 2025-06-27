Anlaşma sağlandı! Osayi Samuel Fenerbahçe'nin ezeli rakibine imza atacak

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve geleceği bir türlü netlik kazanmayan Bright Osayi Samuel, Beşiktaş ile anlaştı.

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Beşiktaş, Fenerbahçe'de forma giyen Bright Osayi-Samuel ile anlaşma sağladı. TRT Spor'un haberine göre; Osayi, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrolünden geçecek.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre siyah-beyazlılar, oyuncuyla yıllık 1.9 milyon Euro üzerinden 3 yıllık anlaşma sağladı.

Yıldız futbolcu Fenerbahçe'den yıllık 2.5 milyon euro istedi fakat sarı lacivertliler teklifi kabul etmedi. Başkan Ali Koç'un 2 milyon euro'dan fazla vermem sözleri üzerine Osayi, Beşiktaş'ın yıllık 1.9 milyon euro teklifini kabul ederek kara kartal ile anlaştı.

Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 2 asistlik bir performans sergiledi. Osayi'nin güncel piyasa değeri ise 6.5 milyon euro.

Futbola İngiltere'de Blackpool altyapısında başlayan Nijeryalı futbolcu Osayi, sonrasında QPR ve Fenerbahçe formaları giymişti.