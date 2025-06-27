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Kos Manzaralı Yatırım: Mavi Arya’da 2027’ye Kadar Vade!

Kos Manzaralı Yatırım: Mavi Arya’da 2027’ye Kadar Vade!

BODRUM'daki Mavi Arya'da güverte konumunda yaşam başlıyor. Kos Adası başta olmak üzere komşu Yunan adalarını kucaklayan proje, doğanın ve denizin ruhunu modern Ege mimarisiyle birleştiriyor. Doğal taşlarla tasarlanan villalar ve rezidanslar, sadeliği, şıklığı ve doğallığı yaşamın merkezine koyuyor. Villalar, 5+1 ve 324 m²’den başlayarak 9+1 ve 873 m²’ye kadar farklı büyüklüklerde sunuluyor.

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Bodrum Turgutreis’in eşsiz doğasında, bölgenin kendine ait plajı olan tek marka projesi Mavi Arya, lüks ve konfor odaklı dört mevsim yaşam hayal edenler için hayata geçti. İki etaptan oluşan ve Aslan Yapı, Astaş Holding ve Caba Grup ortaklığıyla hayata geçirilen Mavi Arya’nın her iki etabında da yaşam başladı.

Kos Manzaralı Yatırım: Mavi Arya’da 2027’ye Kadar Vade! - Resim: 0

Mavi Arya, Bodrum’da yaşamak isteyenler ve yüksek getirili yatırım planlayanlar için hemen teslim hemen tapu ve hemen yaşam fırsatlarının yanı sıra ev sahiplerine 2027 yılına kadar vade imkânı sunuluyor.

Kos Manzaralı Yatırım: Mavi Arya’da 2027’ye Kadar Vade! - Resim: 1

Bodrum’un Özel Plajı ve İki İskelesiyle Ayrıcalıklı Projesi

Bodrum Turgutreis’te, üç tarafı denizle çevrili 160.000 m²’lik alanda inşa edilen Mavi Arya, güverte konumunda kesintisiz Ege Denizi manzarası sunuyor.

Kos Manzaralı Yatırım: Mavi Arya’da 2027’ye Kadar Vade! - Resim: 2

Kos Adası başta olmak üzere komşu Yunan adalarını kucaklayan proje, doğanın ve denizin ruhunu modern Ege mimarisiyle birleştiriyor. Doğal taşlarla tasarlanan villalar ve rezidanslar, sadeliği, şıklığı ve doğallığı yaşamın merkezine koyuyor. Villalar, 5+1 ve 324 m²’den başlayarak 9+1 ve 873 m²’ye kadar farklı büyüklüklerde sunuluyor.

Kos Manzaralı Yatırım: Mavi Arya’da 2027’ye Kadar Vade! - Resim: 3

Havuz, bahçe veya teras seçenekli rezidanslar ise 2+1 ve 137 m²’den başlayıp 4+1 ve 264 m²’ye kadar değişen alternatifler sağlıyor. Dört mevsim yaşama uygun inşa edilen Mavi Arya, geniş sosyal alanları, özel havuzları, yürüyüş yolları ve doğal peyzaj düzenlemeleriyle doğayla iç içe huzurlu bir yaşam sunuyor. Proje, 220 metre uzunluğunda özel plajı ve iki iskelesiyle Ege’nin eşsiz denizine doğrudan erişim imkânı sağlıyor.

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