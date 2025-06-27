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İBB soruşturmasında Umut Şenol ile Berat Çağrı Kapki etkin pişmanlıktan tahliye oldu

İBB soruşturmasında Umut Şenol ile Berat Çağrı Kapki etkin pişmanlıktan tahliye oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturmasında tutuklanan Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Umut Şenol ile Berat Çağrı Kapki etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye oldu.

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İBB’ye yönelik yürütülen “yolsuzluk” soruşturması kapsamında CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi Umut Şenol Ekrem İmamoğlu ile birlikte 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANDILAR

İş insanı Murat Kapki’nin kuzeni Berat Çağrı Kapki ise 26 Mayıs’ta tutuklanmıştı.

İki isim savcılığa verdiği etkin pişmanlık ifadelerinin ardından savcılığın talebiyle bugün tahliye oldu.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği kararında, Umut Şenol “Rüşvet Vermek”, “Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma” suçlarından hakkında yürütülen soruşturma kapsamında samimi beyanlarda ve ikrarlarda bulunduğu buna bağlı olarak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için kendi talebi üzerine ifadesinin alındığını kaydetti.

Hakimlik alınan beyanların tutarlı oluşu, olayların kişi, zaman ve mekan unsurları bakımından somuşlaştırıldığı, verdiği bilgilerin soruşturmaya faydalı olduğu gerekçesiyle tahliyesine karar verdi.

ADLİ KONTROL ŞARTI UYGULANDI

Berat Çağrı Kapki hakkında da aynı gerekçelerle etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edilmesine karar verildi.

Ayrıca Şenol ve Kapki hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol hükümleri uygulanılmasına karar verildi.

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