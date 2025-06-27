Adana’da düşen yangın uçağının enkazı çıkarıldı

Adana'da 19 Haziran'da orman yangınına müdahale ederken Seyhan Baraj Gölü’ne düşen yangın söndürme uçağının enkazı, Jandarma ve Emniyet ekiplerinin çalışmasıyla 27 metre derinlikten çıkarılarak kıyıya çekildi. Kazada biri yabancı uyruklu iki pilot yaralanmıştı.Abone ol
Adana'da 19 Haziran'da baraj gölüne düşen yangın söndürme uçağının enkazı sudan çıkarılıp kıyıya çekildi.
Kentte 19 Haziran'da çıkan orman yangınına müdahale sırasında su aldığı Seyhan Baraj Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının enkazını çıkarmak için çalışma başlatıldı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi ve Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekipleri, uçağın gölde battığı noktayı tespit etti.
Ekipler, 27 metre derinlikteki uçak enkazını, kaldırma balonlarıyla su yüzeyine çıkardı.
Uçağın enkazı, buradan göl kıyısındaki İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine çekildi.
Yangın söndürme uçağının 19 Haziran'da orman yangınına müdahale sırasında Seyhan Baraj Gölü'ne düşmesi sonucu biri yabancı uyruklu iki pilot yaralanmıştı.