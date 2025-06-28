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İmamoğlu ve Özel mutabakat imzaladı! CHP'de gizli protokol iddiası

İmamoğlu ve Özel mutabakat imzaladı! CHP'de gizli protokol iddiası

CHP'de Genel Başkan Özgür Özel'e Ekrem İmamoğlu davasındaki tutumuna ilişkin eleştiriler sürerken çarpıcı bir iddia kulislerde konuşuluyor. Özel ve İmamoğlu'nun arasındaki siyasi iş birliğinin sadece görüntüde değil yazılı bir belgeyle de imzaladığı öne sürüldü. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik ayrıntıları paylaştı.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin usulsüz olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan olan 38. Olağan Kurultay davasının 30 Haziran'daki duruşmasına saatler kalmışken CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına yönelik yolsuzluk davasıyla görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu arasındaki görüşmenin yankıları sürüyor.

İmamoğlu ve Özel mutabakat imzaladı!

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Medya Kritik programında medyaya yansıyan gerginlikte yaşananları henüz teyit edemediğini söyledi. Atik Kılıçddaroğlu'na bazı CHP milletvekillerinin destek vermek istediğini ancak sosyal medyadaki linç kampanyası sebebiyle geri çekildiklerini söyledi.

Atik, CHP lideri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında bir mutabakat olduğunu ve kendilerinin bunu AK Parti'nin ilk iktidar yılındaki Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki anlaşmaya benzettiklerini söyledi. Atik CHP kulislerinden edindiği bilgilere göre ikilinin kendi aralarında imzaladıkları metin olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Defalarca uyarılmasına rağmen Özel, İmamoğlu ile mesafeyi açmıyor. İkisinin arasında bir mutabakat ve anlaşma olduğu söyleniyor. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ilk iktidar olduklarındaki mutabakatı örnek alıyorlar kendilerine. Elbette Gül ve Erdoğan arasında mutabakat yoktu ama Özel ile İmamoğlu arasında imzalanmış bir metinden söz ediyorlar."

"Defalarca uyarılmasına rağmen Özel, İmamoğlu ile mesafeyi açmıyor. İkisinin arasında bir mutabakat ve anlaşma olduğu söyleniyor. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Recep Tayyip Erdoğan arasındaki ilk iktidar olduklarındaki mutabakatı örnek alıyorlar kendilerine. Elbette Gül ve Erdoğan arasında mutabakat yoktu ama Özel ile İmamoğlu arasında imzalanmış bir metinden söz ediyorlar."

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