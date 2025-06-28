MSB kahreden haberi duyurdu: Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, yurt dışı görevde bulunan bir askerin daha şehit olduğunu duyurdu. Libya’da görev yapan Hava Piyade Albay İsmail Haldun Maden, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Haziran 2025’te şehit düştü.

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MSB tarafından yapılan açıklamada, Maden’in ani rahatsızlık sonrası derhal hastaneye sevk edildiği ve tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamada, "Bizleri derin bir acıya boğan bu kayıpta şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine, TSK camiasına ve milletimize başsağlığı diliyoruz" denildi.

Maden’in şehadet haberinin derin bir üzüntüyle karşılandığını belirterek, "Şahsım ve bakanlık mensupları adına kahraman şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize sabır diliyorum"

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı taziye mesajında, Albay Maden’in şehadet haberinin derin bir üzüntüyle karşılandığını belirterek, "Şahsım ve bakanlık mensupları adına kahraman şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.