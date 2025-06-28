Zuckerberg'in gizli yapay zeka listesi ortaya çıktı

Meta patronu Zuckerberg, insanüstü yapay zeka yaratmak için harekete geçti. Peki şu anda Silikon Vadisi'nin tek gündemi olan "liste"de hangi isimler var?

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Silikon Vadisi'nde önde gelen yapay zeka bilimcileri tek bir şeyden bahsediyor: "Liste".

Bunun Meta patronu Mark Zuckerberg'in aylardır bizzat derlediği çok gizli bir liste olduğu belirtiliyor. Wall Street Journal gazetesine göre listenin amacı, Meta'nın süper zekayı hedefleyen yeni süper laboratuvarı için dünyanın en iyi araştırmacılarını işe almak ve insanlardan daha akıllı bir yapay zeka yaratmak.

Liste, Berkeley ve Carnegie Mellon'dan doktoralı, OpenAI ve DeepMind gibi kuruluşlarda deneyim sahibi araştırmacıları içeriyor. Çoğunluğu 25-40 yaş grubunda olan bu kişiler birbirlerini tanıyor, hesaplamalı bilimlerdeki en karmaşık sorunlar üzerinde çalışıyor ve ne kadar arandıklarını çok iyi biliyor. Bazıları 100 milyon dolarlık ücretler için pazarlık yapacak kadar ileri gidiyor.

Söz konusu listede şu isimler yer alıyor:

Robotik görüş alanında uzmanlaşan ve kendisini “muhteşem olanı yaratmaya adanmış bir bilim insanı” olarak tanımlayan Lucas Beyer.

Çok az çevrimiçi varlığı olan ancak yayınları aracılığıyla büyük bir etkiye sahip bir konuşma tanıma otoritesi olan Yu Zhang.

Büyük ölçekli makine öğrenimi uzmanı Misha Bilenko, sitesinde “yokuş yukarı arama ve gradyan iniş algoritmalarını hayatına uyguladığını” yazıyor.

Zuckerberg'in Meta'sı agresif bir şekilde oyuna girdi. Fahiş ücretler teklif ediyor ve Silikon Vadisi'nin büyük yapay zeka laboratuvarlarından tüm ekipleri “koparmaya” çalışıyor.

Zuckerberg, Beyer'i OpenAI Zürih'ten iki meslektaşıyla birlikte işe almayı başardı.

Meta'nın yeni insanüstü zekâ biriminde, henüz 28 yaşında olan Alexander Wang liderliğinde yaklaşık 50 bilim insanı çalışıyor. Zuckerberg kısa bir süre önce Wang'ın şirketi Scale AI'dan 14 milyar dolar ödeyerek bir hisse satın aldı.

Bilim insanlarının seçimi, akademik yayınları okuyan, Google Scholar'da arama yapan ve “İşe Alma Partisi” adı verilen bir grup sohbetinde yöneticileriyle sosyal yardım stratejilerini tartışan Zuckerberg tarafından bizzat yapılıyor. Orada birisine WhatsApp ya da e-posta yoluyla yaklaşıp yaklaşmayacaklarını düşünüyorlar.

Bu arada, önde gelen yapay zeka laboratuvarları, bilgi militarizasyonu aşamasına geçti. OpenAI ve Anthropic'te araştırmacılar ayrı katlarda, kapalı panjurlarla çalışıyorlar.

Safe Superintelligence'da görüşmeye davet edilenler cep telefonlarını girişte bırakıyor. Anthropic'in yabancı ajansların teknoloji sırlarını hedef alma riski konusunda çalışanlarını bilgilendirmesi için bir FBI ajanını bile davet ettiği belirtiliyor.