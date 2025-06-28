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Dışişleri’nden AB’ye tepki: Hakkaniyet ilkesine aykırı tutum sürüyor

Dışişleri’nden AB’ye tepki: Hakkaniyet ilkesine aykırı tutum sürüyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Hakkaniyet ilkesine aykırı tutum sürüyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi uluslararası hukuka aykırı maksimalist iddialarını AB’ye dayatmaya çalışıyor” dedi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde kabul edilen sonuç bildirgesi üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Keçeli, bildirgede yer alan ifadelerin, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin maksimalist pozisyonlarını Avrupa Birliği üzerinden meşrulaştırma girişimlerinin sürdüğünü gösterdiğini ifade etti.

Keçeli, X sosyal medya hesabından AB Liderler Zirvesi'nin sonuçları hakkında açıklama yayımladı.

Keçeli, "26 Haziran'da gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nde kabul edilen sonuçlar, Yunanistan'ın ve GKRY'nin uluslararası hukuka ve hakkaniyet ilkesine aykırı maksimalist iddialarını AB’ye dayatmaya yönelik çabalarının devam ettiğini göstermektedir." ifadelerini kullandı.

"26 Haziran'da gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi'nde kabul edilen sonuçlar, Yunanistan'ın ve GKRY'nin uluslararası hukuka ve hakkaniyet ilkesine aykırı maksimalist iddialarını AB’ye dayatmaya yönelik çabalarının devam ettiğini göstermektedir."


Türkiye ile Libya arasında Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin olarak 2019'da akdedilen Mutabakat Muhtırası'nın, Türkiye'nin meşru hak ve çıkarlarının çiğnenmesine asla izin vermeyeceğini gösteren, uluslararası hukuka bütünüyle uygun bir anlaşma olduğunu vurgulayan Keçeli, "AB'nin deniz sınırlandırması gibi hukuki ve teknik boyutları bulunan hassas bir konuda siyasi saiklerle taraflı açıklamalar yapması, bölgesel huzur ve istikrara hizmet etmemektedir." açıklamasını yaptı.

Keçeli, bu bakımdan "AB'nin hukuki geçerlilik taşımayan iddiaları benimsemek yerine tüm üyelerini uluslararası hukuka riayet etmeye davet etmesi" gerektiğini belirterek, "Türkiye, Doğu Akdeniz'de meşru hak ve çıkarlarını uluslararası hukuk çerçevesinde kararlılıkla savunmaya devam edecektir." ifadelerine yer verdi.

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