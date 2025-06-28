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10 yıldır aranan hükümlü bakın nerede yakalandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
10 yıldır aranan hükümlü bakın nerede yakalandı

İstanbul'da 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 10 yıldır aranan hükümlü yakalandı.

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan hükümlülere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda ekipler, Diyarbakır'da 2009 yılında meydana gelen "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 2015'ten bu yana aranan Nurullah Sarı'nın izine ulaştı.

Polis ekipleri, Eyüpsultan'da belirlenen adrese düzenlediği operasyonda Sarı'yı gözaltına aldı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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