Deniz Baykal'ın kızı bombaladı! "Ülkeye yeniliği hırsızlık yaparak mı getirecekler?"

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, CHP’deki kurultay tartışmaları ile ilgili sabah.com.tr’ye özel açıklamalarda bulundu. Baykal, “Mahkeme hırsızlığı tespit ederse tabi ki Kemal Bey gelecek. Ama bana sorarsan hiçbiri CHP’ye lider olabilecek insanlar değil, partinin durumu içimi sızlatıyor” dedi.

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Aslı Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden Genel Başkan olma ihtimali ve kurultayda yaşananlar ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu. Baykal, CHP’nin ülke ve dünya gündeminden koparak anamuhalefet vasfını yitirmesine dikkat çekti, “Yenilik gelsin, birinci partiyiz diyorlar. Yeniliği hırsızlık yaparak mı getirecekler. Bu saatten sonra CHP’den bir şey olmaz.” ifadelerini kullandı.

"Kemal Bey, geri gelirse mahkeme suçu tespit ettiği için gelecek. Bu suç işlendiyse bunu söylemeleri anlamsız. Kemal beye kayyum diyorlar da, Özgür Özel kayyum değil mi? Onu da Ekrem İmamoğlu partiye genel başkan yaptı ve yönlendiriyor. Özgür Özel de, İmamoğlu'nun görevlendirdiği kayyum."

CHP'nin son kurultayına dair ciddi iddialar var. Mahkeme bunları inceliyor. Kim ne derse boş olur. Aslolan mahkemenin kararıdır. Eğer şaibe ispatlanır ve hırsızlık yapılmıştır denilirse tabi ki Kemal Bey partinin başına gelecek. Neden geliyor diyenler, neden böyle yapıldıyı da düşünmeli.

Hiçbiri CHP'yi hak etmiyor

Baykal, CHP'deki sürecin bir çöküş olduğuna dikkat çekerek, "Bana sorarsan kim gelse bir şey olmaz. Hiçbiri CHP'ye liderlik edebilecek seviyede değil. Hiçbiri CHP'yi hak etmiyor." dedi.

"Kemal Bey, geri gelirse mahkeme suçu tespit ettiği için gelecek"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiye kayyum gibi döneceği eleştirilerini de yorumlayan Aslı Baykal, "Kemal Bey, geri gelirse mahkeme suçu tespit ettiği için gelecek. Bu suç işlendiyse bunu söylemeleri anlamsız. Kemal beye kayyum diyorlar da, Özgür Özel kayyum değil mi? Onu da Ekrem İmamoğlu partiye genel başkan yaptı ve yönlendiriyor. Özgür Özel de, İmamoğlu'nun görevlendirdiği kayyum." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, Kemal bey ile anlaşamadı parti kurdu. Seçimde herkesi yarı yolda bırakıp çekildi. Bir şey yapacak olsa kurduğu Memleket Partisi'nde yapardı. Ama CHP hala umudu Muharrem İnce de arıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'Biz bir aradayız' mesajı veriyorlar.

Muharrem İnce'nin yeniden geri dönüşüne de değinen Baykal, "Muharrem İnce, Kemal bey ile anlaşamadı parti kurdu. Seçimde herkesi yarı yolda bırakıp çekildi. Bir şey yapacak olsa kurduğu Memleket Partisi'nde yapardı. Ama CHP hala umudu Muharrem İnce de arıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na, 'Biz bir aradayız' mesajı veriyorlar." dedi.

Aslı Baykal sözlerini şöyle sürdürdü:

Kılıçdaroğlu, geri dönünce yenilenmeye gidecektir. Bu arkadaşlar artık CHP'de barınamazlar. Ekim diye parti kuracaklarmış ya da Memleket Partisi'ne gideceklermiş. Bu arkadaşların hiçbir etkisi yok ki. Gittikleri an yok olacaklar. Parti içinde kalmak isteseler kalamayacaklar. Kısacası bu ekip yok olacak.

Özgür Özel'in, 'Birinci partiyiz' iddialarını yorumlayan Baykal, "Bu ortamda CHP nasıl birinci partiymiş. CHP'nin bu haliyle iktidar olması imkansız, rüyasını bile göremezler. Evet, bence de yeniliğe ihtiyaç var. Halkın bir kısmınında böyle bir talebi olduğunu görüyorum. Ama yeniliği bunlar mı getirecek? Yeniliği hırsızlık yaparak mı getirecekler. İktidar gitsin diyorlar da, şu an alternatif yok. CHP'nin durumu ortada, İYİ Parti desen CHP'nin yanında nasıl olacak…" dedi.