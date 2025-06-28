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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasan Basri Yalçın'a "geçmiş olsun" ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasan Basri Yalçın'a "geçmiş olsun" ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da denizde geçirdiği kaza sonucu yaralanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Yalçın'ın tedavi gördüğü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'ne geldi.

Yalçın'ı hastane odasında ziyaret ederek "geçmiş olsun" temennisinde bulunan Erdoğan, doktorlardan sağlık durumuna ilişkin bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasan Basri Yalçın'a "geçmiş olsun" ziyareti - Resim: 0

Erdoğan, daha sonra aynı hastanede tedavi gören eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Katmerciler Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Katmerci ile eski AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik'in eşi Birgül Çelik'i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hasan Basri Yalçın'a "geçmiş olsun" ziyareti - Resim: 1

Hastanede tedavi gören hastaların yakınlarıyla da sohbet edip, fotoğraf çektiren Erdoğan, daha sonra Haliç Kongre Merkezi'ne hareket etti.

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