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Adıyaman'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman'dan feci bir kaza haberi geldi. Samsat ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, Mehmet Erdoğan idaresindeki 02 ABP 972 plakalı hafif ticari araç, Mehmet Engin Büyükfırat yönetimindeki 02 ADR 588 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Adıyaman'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti - Resim: 0

Kazada, sürücülerden Büyükfırat ile otomobildeki Hayriye Ata, Ayten Ata ve Kadriye Aktoprak hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü yaralandı.

Mehmet Erdoğan, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'da feci kaza! 4 kişi hayatını kaybetti - Resim: 1

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