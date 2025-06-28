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Mansur Yavaş'tan 'Kemal Kılıçdaroğlu' açıklaması: İş kavgaya döndü

Mansur Yavaş'tan 'Kemal Kılıçdaroğlu' açıklaması: İş kavgaya döndü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından yeni bir buluşma olasılığının düşük olduğunu belirtti. Yavaş, "Her şey konuşuldu, iletildi. İş kavgaya döndü. Bu saatten sonra bir görüşme olacağını düşünmüyorum" dedi.

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CHP’nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile kısa süre önce görüşen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, gazeteci Ünsal Ünlü’ye konuştu.

Gazeteci Ünlü, Yavaş ile yaptığı görüşmenin detaylarını YouTube yayınında paylaştı.

Ünlü'nün aktardığına göre Yavaş, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yeniden görüşmeye kapalı:

-Her şey konuşuldu, iletildi. İş kavgaya döndü. Bu saatten sonra bir görüşme olacağını düşünmüyorum.

"BÖYLE BİR TAVIR BEKLEMİYORDUM"

Yavaş, Ünlü'nün "Kemal Bey'den böyle bir tavır bekliyor muydunuz?" sorusuna ise, “Beklemiyordum, Kemal Bey'in tavrı bundan sonraki süreci de zora soktu” yanıtını verdi.

Yaşananların CHP'ye hiçbir katkısı olmadığını da belirten Yavaş, “Bu kavga çok gereksiz bir kavga. Erdoğan’ın da istediği ‘Bunlar zaten geçinemez’ görüntüsünü veriyor ve hiçbir faydası yok" ifadelerini kullandı.

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