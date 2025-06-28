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Deniz ulaşımında yaz tarifesi başladı

Deniz ulaşımında yaz tarifesi başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deniz seferlerinde yaz sefer tarifesine 30 Haziran Pazartesi günü başlayacak.

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı Deniz Ulaşım Şube Müdürlüğü tarafından uygulanan yolcu vapuru seferlerinde yaz sefer tarifesine geçildi. Buna bağlı olarak 5 hat ve 9 yolcu iskelesinde her gün 110 seferin yapılacağı yaz sefer tarifesi uygulamasına 30 Haziran Pazartesi günü geçilecek.

Büyükşehir Belediyesi yakın zamanda filosuna dahil ettiği deniz yolcu motoru ile Yarımca İskelesi’ni aktif hale getirmişti. Yarımca bölgesine yaz ayları boyunca kalkış ve varış hareketli 4 sefer gerçekleştirilirken, Değirmendere’den Tütünçiftlik ve Derince yönüne olan sefer saati ise 1 saat ileri alınacak. Karamürsel-Hereke hattında yapılan sefer sayıları ise 10’dan 12’ye çıkarıldı.

Aktif olarak kullanılan İzmit, Gölcük, Değirmendere ve Karamürsel seferlerine ilave seferler konulurken, Karamürsel Altınkum Plajı’na gitmek isteyen vatandaşlar için ise haftanın her günü için İzmit’ten 10.15 kalkış ve Karamürsel’den 19.30 dönüş hareketli sefer düzenlenecek.

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