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Ankara’da toplu taşımada yeni dönem: İlk aktarma ücretsiz: Tarih belli oldu

Ankara’da toplu taşımada yeni dönem: İlk aktarma ücretsiz: Tarih belli oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi metro ve otobüs ring hatları arasında yapılacak ilk aktarmaların ücretsiz olacağını duyurdu.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), toplu taşımaya teşvik etmek ve trafiği rahatlatmak amacıyla önemli bir adım atıyor. EGO Genel Müdürlüğü’nün yürüttüğü yeni uygulamayla, metro istasyonları ile otobüs ring hatları arasındaki ilk aktarmalar 1 Temmuz 2025 itibarıyla ücretsiz olacak.

ABB tarafından yapılan açıklamada, şehir merkezindeki trafik yükünü azaltmayı ve vatandaşların toplu taşımadan kesintisiz şekilde yararlanmasını hedefleyen bu uygulamanın, ilk etapta belirlenen 12 güzergahta devreye gireceği belirtildi.

Yeni ring hatları, Keçiören, Altındağ, Pursaklar, Akyurt, Çubuk, Kalecik, Sincan, Etimesgut ve Eryaman’da hizmete alınacak. Ücretsiz aktarma sistemi üç aşamada devreye girecek:

1 Temmuz’da: Dışkapı Metro İstasyonu’na 405-1, 415-1, 418-1, 443-1, 446-1, 461 numaralı; Bilkent Metro İstasyonu’na 530-1, 611-1, 612-1, 632-1, 641-1 numaralı ring hatları entegre edilecek.

Tarım Bakanlığı Metro İstasyonu da aktarma sistemine dahil edilecek.

21 Temmuz ve 18 Ağustos tarihlerinde ise diğer hatlar devreye alınacak ve uygulama genişletilecek.

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