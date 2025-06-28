Abdulkadir Uraloğlu, Orta Koridor'un önemini anlattı

Son günlerde gündem olan Orta Koridor'a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin, 21 ülkeye doğrudan bağlanan ticaret omurgası haline geldiğinin altını çizerek, "Orta Koridor'u ülke olarak desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Abone ol

Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu kapsamında, "Orta Doğu'nun Orta Asya ve Avrupa ile Bağlantısı Oturumu" düzenlendi.

Foruma katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, burada gündeme ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Forumu, Dünya Bankası'nın desteğiyle düzenlediklerini söyleyen Bakan Uraloğlu, foruma, dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 40 bakan ve bakan yardımcılarıyla 70 ülkeden katılım sağlandığını bildirdi.

Forumda, gündemde yer alan Orta Koridor'un önemine de değinen Bakan Uraloğlu, Orta Koridor'un deniz yoluna göre iki kat daha hızlı, hava yoluna göre de dört kat daha ekonomik olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE'NİN JEOPOLİTİK KONUMUNA DİKKAT ÇEKTİ

Uraloğlu, Forumun ulaştırma koridorlarının geçtiği bir ülkenin kalbi olan İstanbul'da yapılmasının kıymetli olduğunun altını çizerek, Türkiye'nin jeopolitik bir konumunun önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin doğu batı eksenindeki ulaştırma koridorlarının, Orta Koridor'un merkezinde bulunduğunu vurgulayan Uraloğlu, "Geçmişte bu ticaret yollarının doğu batı ekseninde olduğunu biliriz, günümüzde de bunlar çok etkin. Ama artık sadece doğu batı ekseninin yeterli olmayacağı, kuzey ve güneyin veya çapraz koridorların bunlarla entegre olması gerektiği, birbirini desteklemesi gerektiği noktasında hemfikir olduk. Onun için kuzey güney koridorları noktasında da neler yapabiliriz, nasıl güçlendiririz diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Avrupa'da, Karpatya, Baltık Denizi ile Adriyatik Denizi'ni birbirine kara yoluyla bağlayacak Üç Deniz Girişimi'ne Türkiye'nin stratejik ortak olduğunu anımsatarak, bunun kıymetli olduğunu dile getirdi.

"BU KORİDORA, KOMŞU VE GÜZERGAHTAKİ ÜLKELERLE YATIRIM YAPIYORUZ"

Kalkınma Yolu projesinin bitirildiğinde 45 gün süren yol​​​​​​​un 25 güne ineceğini ifade eden Uraloğlu, şöyle konuştu:

Bugün Orta Koridor da demir yoluyla çıkıldığı zaman 18 günde Uzak Doğu'dan gelen bir yük Avrupa'nın en uzak noktasına kadar gidebilmektedir. İlerleyen zamanda da bu 15 güne, belki 13 güne kadar da düşecek.

Onun için bu koridora, komşu ve güzergahtaki ülkelerle yatırımlar yapıyoruz. Yaklaşık 2 bin 200 kilometresi ülkemizden geçiyor, birçok kesimini yaptık, hali hazırda işleyen bir sistem var ama bunun geliştirilmesi gerekir. Bunun içine İstanbul'da yeni bir demir yolu geçişi planladık, önümüzdeki yıllarda hayata geçirmiş olacağız. Orta Koridor'u ülke olarak desteklemeye devam edeceğiz.

KALKINMA YOLU PROJESİ'NE DEĞİNDİ

Uraloğlu, İsrail-İran çatışmasıyla Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının gündeme gelmesiyle alternatif koridorların yapılmasının öneminin anlaşıldığını dile getirerek, "Kalkınma Yolu koridoru bitmiş olsa gerçekten riskimiz daha az olurdu." dedi.

Kalkınma Yolu projesinde Irak, Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere 4 ülkenin yer aldığını hatırlatan Uraloğlu diğer ülkelerin de katılımına açık olduklarını burada beraber hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Uraloğlu, kriz anında "Ben kendi problemimi çözdüm" deme lüksüne sahip olunmadığına işaret ederek, beraberce kazan- kazan politikasıyla hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

ÜLKELERİN BİRBİRİNE İHTİYACININ OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZDİ

Forumda konuşan Bakan Uraloğlu, "Etkinlik için '2'ncisi ne zaman ve nerede yapılacak?' şeklinde tepkiler aldık. Bu da bizi mutlu etti. Bunu beraberce istişare edeceğiz, devamını hangi rutinde yapmamız gerektiğini." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, dünyada hiçbir ülkenin artık kendisine yeter pozisyonda olmadığına dikkati çekerek, dünyadaki diğer ülkelerin birbirine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Bu ihtiyacın en önemli etkeninin de bağlantısallığı sağlamak olduğuna işaret eden Uraloğlu, şöyle konuştu:

Sizin bir şekliyle iletişim halinde olmanız, ulaşabiliyor olmanız kıymetli. Onun için ulaştırmacılara, bağlantıyı sağlamak için görev düşüyor. Bağlantıları ve bunları güçlendirmek için sadece rutin zamanda değil, olağanüstü durumlarda da 'ne yapabiliriz'i konuşmamızda fayda var. Eğer siz bunları zamanında planlamazsanız ve yapmazsanız bir kriz anında biçare kalırsınız. Onun için bu tür etkinlikler ve birliktelikler kıymetli, bu anlamda bir araya geldik. Sadece bir araya gelmekle kalmadık, birçok anlaşmalar ve etkinlikler var.

SON 23 YILDA ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME ALTYAPISINA 300 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 23 yılda ulaştırma ve haberleşme altyapısına yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım yaptığını söyleyen Uraloğlu, şunları dile getirdi:

Bu ülkemiz için çok büyük bir rakam. Bölünmüş yollarda 6 bin 101 kilometreden 29 bin 700 kilometreye çıkardık. Demir yolu hattımızı 11 bin kilometreden, 14 bin kilometreye çıkardık. Yine liman sayımızı 150'lerden 200'lere çıkardık. Ticari uçuşlara açık havalimanı sayımızı 26'dan 58'e çıkardık, iyi yatırımlar yaptık. Geçen sene Türkiye'deki havalimanlarını kullanan insan sayısı 231 milyondu. Sadece İstanbul Havalimanı 80 milyonla geçen yılı kapattı. Bu yıl Türkiye'deki havalimanlarının 240 milyon yolcuya hizmet edeceğini öngörüyoruz.

"ONUN İÇİN KÜRESEL ULAŞTIRMA KORİDORLARININ KONUŞULMASI İÇİN DOĞRU ZAMANDAYIZ"

Bunun için bu yatırımları yapmazsanız, bir kriz anında ve normalde sistemi yürütemezsiniz, yönetemezsiniz. Onun için beraberce öncelikle bölgesel birlikteliğimizin sağlanması, sonrasında küresel birlikteliği sağlanması önemli. Onun için küresel ulaştırma koridorlarının konuşulması için doğru zamandayız.

Uraloğlu, Türkiye'nin yakın coğrafyasında olan savaşların bir an önce durması için gayret ettiklerini ve bu savaşların durması temennisinde bulundu.

"E-MOBİLİTEYİ DESTEKLEMEMİZ GEREKİYOR"

Dijitalleşmenin önemine işaret eden Uraloğlu, şunları kaydetti:

Ticareti yapıyorsunuz, mal bağlantılarını yapıyorsunuz. Yükünüzü gemiye, trene, tıra, kara yoluna, kamyona yüklüyorsunuz ama gümrükte saatlerce, bazen günlerce bekliyorsunuz. Bunun tahammülü yok. Onun için hep beraber dijitalleşme mutlaka yapılmalı. E-devlet uygulamamız var ve bu uygulamamıza 67 milyon insanımız üye ve birçok hizmeti buradan verebiliyoruz.

Her geçen gün bunu biraz daha geliştiriyoruz. Ayrıca yeşil enerji, karbon ayak izinin azaltılması noktasında da ciddi gayretler sarf etmeliyiz. E-mobiliteyi desteklememiz gerekiyor.

SÜVEYŞ VE ÜMİT BURNU ÜZERİNDEN YAPILAN TAŞIMALAR

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin merkezinde yer aldığı Orta Koridor'un stratejik önemine ve kazanımlarına değindi.

Orta Koridor kapsamında planlanan yatırımlar tamamlandığında taşıma süresinin ciddi şekilde azalacağını vurgulayan Uraloğlu, şöyle devam etti:

Süveyş üzerinden yapılan taşımalar ortalama 35 gün, Ümit Burnu üzerinden 45 gün sürüyor. Ancak Orta Koridor'daki çalışmalar tamamlandığında bu süre 15 güne düşecek.

ORTA KORİDOR'UN YILLIK 75 MİLYAR DOLARLIK POTANSİYEL TİCARET HACMİ TAŞIDIĞINI BİLDİRDİ

Uraloğlu, Orta Koridor'un, deniz yoluna kıyasla iki kat daha hızlı, hava yoluna göre ise yaklaşık dört kat daha ekonomik olduğuna işaret ederek "Ülkemiz, Çin'den çıkan yükün Avrupa'ya demir yolu ile kesintisiz ulaşmasını sağlaması sayesinde çok önemli bir konumda yer alıyor. Türkiye, 21 ülkeye doğrudan bağlanan ticaret omurgası haline geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Orta Koridor'un demir yolu üzerinden yıllık 75 milyar dolarlık potansiyel ticaret hacmi taşıdığını belirten Uraloğlu, bu güzergahın yalnızca Türkiye'nin değil, bölge ülkelerinin ekonomik refahına da doğrudan katkı sağlayacağına dikkati çekti.

Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

Yaptığımız yatırımlar ve projeler neticesinde Orta Koridor üzerinden yıllık 6,5 milyon ton yük taşımayı bekliyoruz. Yalnızca Türkiye için değil, güzergah üzerindeki tüm ülkeler için önemli kazanımlar sunacak. Orta Koridor'un, 10 yıllık projeksiyonda üretime etkisi 114 milyar dolar, doğrudan ve dolaylı olarak yıllık ortalama istihdama etkisi ise 144 bin 126 kişi olacak.

TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDA ULAŞTIRMA ALANINDA İŞBİRLİĞİ

Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu kapsamında, "Yüksek Düzeyli Türkiye-Suudi Arabistan Tanıtım Etkinliği" gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Bakan Uraloğlu, Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanlığının foruma en güçlü ve kalabalık ekiple katılan yabancı heyet olduğunu kaydederek, bir araya gelerek geleceği planladıklarını anlattı.

Bu tür forumlarda yapılan road show etkinliklerinin önemli çıktılar sunduğunu dile getiren Uraloğlu, Suudi Arabistan'ın son zamanlarda ulaşım ve şehircilik noktasında çok güzel işler yaptığını söyledi.

"FORUMA 70'E YAKIN ÜLKE KATILDI ANCAK EN KALABALIK HEYET SUUDİ ARABİSTAN HEYETİ OLDU"

Uraloğlu, ulaştırma ve şehircilik alanlarında ne tür işbirlikleri yapabileceklerine dair görüşmeler gerçekleştirdiklerini kaydederek, ülkelerin 10 yıl sonrasını planlamasının öneminden bahsetti.

Ülkelerin hayatında 10 yılın çok kısa olduğunu ve bu süreyi çok iyi değerlendirmeleri gerektiğini ifade eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Gerek normal zamanları gerekse de kriz anları ile deprem, afet ve savaş gibi olağanüstü durumları da planlamamız gerekir. Onun için bir araya geldiğimiz ve etkinlikler geleceği planlama ve beyin fırtınası yapma adına hepimiz için kıymetlidir. Foruma 70'e yakın ülke katıldı farklı seviyelerde ancak hem üst düzey hem de en fazla en kalabalık heyet Suudi Arabistan heyeti oldu. Bu nedenle değerli Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih El-Casir ve Suudi Arabistanlı misafirlerimize teşekkür ediyorum

Uraloğlu, etkinlikte iki ülkeden özel sektörün ve kamunun temsilcilerinin bulunduğunu kaydederek, açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilecek road show etkinliğinde önemli işbirliklerine imza atılmasını beklediklerini anlattı.

"SUUDİ ARABİSTAN VE TÜRKİYE OLARAK ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK HİZMETLERİNE ÇOK ÖNEM VERİYORUZ"

Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih El-Casir de iki ülkenin başarı hikayeleri ve büyük potansiyeli bulunduğunu belirterek, "Ulaştırma ve lojistik hizmetleri çok büyük sektörlerdir. Suudi Arabistan ve Türkiye olarak bu alanlara çok önem veriyoruz ve büyük yatırımların buraya yönlendirilmesi adına teşviklerde bulunuyoruz." dedi.

İki ülkenin sahip olduğu önemli coğrafi konumun potansiyellerini artırdığını dile getiren El-Casir, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamında hayata geçirdikleri ve geçirecekleri projelerden bahsetti.

El-Casir, özellikle ulaştırma alanında çok büyük bir bütçenin ayrıldığını kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

Bu stratejimiz hem Suudi Arabistan hem de uluslararası özel sektöre önemli bir fırsat sağlamaktadır. Bu durum, önemli ilişkilerimiz sayesinde Türkiye'deki özel sektöre de büyük fırsat sağlamaktadır. Coğrafi yakınlığımız sayesinde bu fırsat mümkündür. Türk firmaları Suudi Arabistan'da çok başarılı projelere ve ortaklıklara imza atmıştır. Özellikle kamu-özel sektör işbirliği alanında Türk firmalarının önemli başarıları olmuştur. Bu toplantı da çok yeni kapıların açılması adına düzenlenmiştir.

Konuşmaların ardından düzenlenen road show etkinliğinde iki ülke arasındaki ulaştırma, altyapı ve şehircilik gibi alanlardaki işbirliği fırsatları ele alındı.