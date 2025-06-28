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Erdoğan, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Erdoğan, Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Kara Kuvvetlerinin 2 bin 234'üncü kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı paylaştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Şanlı zaferlerle dolu 2 bin 234 yıllık bir tarihe sahip olan Türk Kara Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ile Kara Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarını saygıyla selamlıyor, şehitlerimizi minnetle yad ediyorum." 

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