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HABER /  DÜNYA

Yahudi işgalciler, Filistinlilere ait arazileri ateşe verdi

Yahudi işgalciler, Filistinlilere ait arazileri ateşe verdi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin doğusunda Filistinlilere ait arazileri ateşe verdi.

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Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Ramallah kentinin doğusundaki Yebrud beldesinde Bab el-Vad bölgesine sızarak, zeytin ağaçlarının bulunduğu tarım arazileri ile otluk alanları ateşe verdi

Yangın hızla yayılarak büyük bir tarım alanına zarar verdi. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, yangını söndürmek isteyen bölge sakinlerinin alana ulaşmasını da engelledi.

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