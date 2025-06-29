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İstanbul'da 9 yaşındaki çocuk otomobille 3 yaşındaki kardeşini ezdi!

İstanbul'da 9 yaşındaki çocuk otomobille 3 yaşındaki kardeşini ezdi!

Ümraniye’de meydana gelen kazada, 9 yaşındaki bir çocuk babasının otomobilini çalıştırdı, geri manevra sırasında 3 yaşındaki kız kardeşini ezdi. Ağır yaralanan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Ekol TV muhabiri İremnaz Aksoy'un özel haberine göre İstanbul’un Ümraniye ilçesinde yaşanan trajik kazada, çocukların karıştığı bir olay faciaya dönüştü. Cumartesi günü meydana gelen olayda, 9 yaşındaki bir çocuk, park halindeki babasının aracına binerek aracı çalıştırdı. Araç geri vitese alınınca, otomobilin arkasında bulunan 3 yaşındaki kız kardeşi feci şekilde ezildi.

İddiaya göre, henüz ilkokul çağındaki çocuk, aracın içindeyken yanlışlıkla vitesi geri konuma aldı. Bu sırada otomobil hareket etti ve hemen arkasında oynayan küçük kardeşi aracın altında kaldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuğu ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Kazanın ardından minik kızın yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Aile büyük bir şok yaşarken, polis ekipleri olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

Uzmanlar, bu tür kazaların önüne geçilebilmesi için araç anahtarlarının çocukların erişemeyeceği yerlerde tutulması gerektiğini hatırlatıyor. Ayrıca park halindeki araçlarda güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğine dikkat çekiliyor.

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