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Bakan Yılmaz Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 17 kişi gözaltına alındı

Bakan Yılmaz Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 17 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Tunç, 26-28 Haziran'da çeşitli illerde meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili soruşturmalarda şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alındığını açıkladı.

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Bakan Tunç'un X'ten yaptığı açıklama şöyle: 26-28 Haziran 2025 tarihleri arasında çeşitli illerimizde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Yangınlar hakkında ilgili Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından çok yönlü ve titizlikle yürütülen adli soruşturmalar kapsamında şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alınmıştır.

"Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu yangın nedeniyle tedbiren boşaltıldı"

Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu, yangın nedeniyle tedbiren boşaltılmış, 1081 tutuklu ve hükümlü çevre illerdeki açık ceza infaz kurumlarına güvenli şekilde nakledilmiştir. Aileleri ve yakınları süreç hakkında bilgilendirilmiştir. Şu anda ceza infaz kurumlarımızda herhangi bir tehlike bulunmamaktadır. Yeşil Vatan’ımızı korumak için fedakârca görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz.

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