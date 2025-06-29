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ABD Başkanı Donald Trump'tan Gazze mesajı: Anlaşmayı yapın

ABD Başkanı Donald Trump'tan Gazze mesajı: Anlaşmayı yapın

ABD Başkanı Trump, Gazze ile ilgili paylaşımında anlaşma çağrısı yaptı. İsrail basınına göre, Trump'ın bu yönde yaptığı bir başka açıklama İsrail'de şaşkınlık yarattı.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aylardır sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden Gazze'ye ilişkin paylaşımda bulundu. 

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı yeni paylaşımda, "Gazze'de anlaşmayı yapın. Esirleri geri getirin" ifadelerini kullandı.

İsrail basını: Yetkililer, açıklamayı şaşkınlıkla karşıladı

ABD Başkanı Trump, 27 Haziran Cuma günü, Ruanda ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki 30 yıllık savaşın sona ermesi dolayısıyla Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında da konuya ilişkin açıklamada bulunmuştu. 

Gazze’de ateşkesin ne kadar yakın olduğu sorusuna Trump, "Gazze’de yaşanan durum korkunç ve önümüzdeki hafta içinde ateşkes sağlanacağını düşünüyorum" yanıtını vermişti. Trump, Gazze’de ateşkes meselesinin kendisine "sık sık sorulduğunu" belirterek, "Az önce konuya dahil olan bazı kişilerle görüştüm" ifadesini kullanmıştı.

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze Şeridi’nde ateşkese yakın olunduğuna dair açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun tutumunda değişiklik olduğuna dair hiçbir işaret bulunmadığını ifade etti.

"Tutumlarında değişiklik olduğuna dair işaret yok"

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, esir müzakerelerine vakıf ismi açıklanmayan yetkililer, Trump’ın açıklamalarını şaşkınlıkla karşıladıklarını belirterek, Hamas ve Netanyahu'nun tutumlarında değişiklik olduğuna dair hiçbir işaret bulunmadığı, Trump'ın sözlerinin "siyasi temenniden ibaret" olduğu değerlendirmesine bulundu.

Yetkililere göre, ABD yönetimi, bölgede normalleşme anlaşmalarını genişletmenin önünü açmak amacıyla ateşkes, İsrailli esirlerin iadesi ve savaşın sona ermesini içeren kapsamlı bir anlaşmayı destekliyor.

Ancak yetkililer, Beyaz Saray’daki bir basın toplantısında, "Gazze’de yaşanan durum korkunç ve önümüzdeki hafta içinde ateşkes sağlanacağını düşünüyorum" şeklinde konuşan Trump’ın iyimserliğinin neye dayandığını anlayamadıklarını ifade etti.

"Trump, yeni bir siyasi başarı elde etmeye çalışıyor"

Takas anlaşması müzakerelerinde bir ilerleme sağlandığına dair kendilerine bir bildirim yapılmadığını kaydeden yetkililer, Katar ve Mısır arabuluculuğunda perde arkasında bazı temasların sürdüğünü ancak bu görüşmelerin şu ana kadar bir sonuca ya da ilerlemeye yol açmadığını aktardı.

Ayrıca yetkililer, ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un bölgeye yapacağı iddia edilen ziyarete ilişkin haberleri yalanladı ve böyle bir ziyaretin planlanmadığını aktardı.

İsrailli yetkililer, Trump'ın İsrail-İran çatışmasının sona ermesinin ardından oluşan ivmeyi değerlendirerek yeni bir siyasi başarı elde etmeye çalıştığını düşünüyor.

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