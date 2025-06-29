Marca'dan Arda Güler'e övgü: Takımın pusulası

İspanyol Marca gazetesi, Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler'i övdü. Ünlü gazete, Arda Güler için "Takımın pusulası" ifadesini kullandı.

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Marca gazetesi milli oyuncu Arda Güler'i manşetine taşıdı.

Gazetede Real Madrid forması giyen yıldız oyuncu için, "Güler, Xabi Alonso’nun gelişiyle en çok kazananlardan biri oldu. Türk oyuncu, takımın pusulası olarak öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Gazete son günlerde Xabi Alonso'nun Arda Güler'e daha fazla süre vermesine değinen haberlerle gündeme geldi.