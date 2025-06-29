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Serdar Adalı 'transferi durdurduk' demişti! Osayi-Samuel'in babası Beşiktaş'tan ne istedi?

Serdar Adalı 'transferi durdurduk' demişti! Osayi-Samuel'in babası Beşiktaş'tan ne istedi?

Beşiktaş'ın Bright Osayi-Samuel ile anlaşması sonrası beklenmedik bir gelişme yaşandı. Başkan Serdar Adalı, Bright Osayi-Samuel'in transferini babasının istekleri sebebiyle durdurduklarını açıkladı. Osayi'nin babası Beşiktaş'tan ne istedi? İşte detaylar...

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Transfer döneminin açılmasına kısa bir süre kala Süper Lig kulüpleri ciddi bir hareketlilik oluşurken, yeni sezona iddialı girmek isteyen Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından sarı - lacivertlilerden ayrılan Bright Osayi-Samuel, siyah - beyazlılar ile anlaşmaya varmıştı.

Beşiktaş'ın oyuncuyu İstanbul'a getirerek imza attıracağı ve tüm prüzlerin giderildiği öğrenilmişti ancak benzerine pek rastlanmayacak bir olay yaşanmıştı.

"Babasının anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurduk"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yaptığı açıklamada Osayi-Samuel'in babasının istekleri nedeniyle transferin durduğunu duyurmuştu.

Adalı, "Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz. Daha önce konuştuğumuz şartlarımıza uyarsa gelir, aksi takdirde alternatiflerimiz hazır." demişti.

Siyah - beyazlıların başkanının sözleri sonrasında Nijeryalı futbolcunun babasının istekleri merak konusu olmuştu.

Sabah'ın haberine göre Osayi-Samuel'in babası, siyah-beyazlılardan sezon başına 300 bin euro daha ücret istedi. Bunun üzerine Osayi'nin Beşiktaş'a transferi durduruldu.

Beşiktaş, Osayi-Samuel ile yıllığı 1.9 milyon eurodan 3 senelik anlaşma sağlamıştı. Geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, 2 asist yapmıştı.

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