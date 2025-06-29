Boş arazide park halindeki araçta ceset bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Ilgınköy Mahallesi'nde, boş arazide park halindeki araçta 27 yaşındaki Savaş Ok ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.Abone ol
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kişi aracında ölü bulundu.
Ilgınköy Mahallesi'ndeki boş arazide araçta bir kişinin hareketsiz durduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrolde araçtaki Savaş Ok'un (27) hayatını kaybettiği belirlendi.
Ok'un cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.