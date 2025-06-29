BIST 9.405
DOLAR 39,90
EURO 46,90
ALTIN 4.200,55
HABER /  GÜNCEL

Mansur Yavaş'tan Sözcü'ye yalanlama: Böyle bir sözüm yok

Mansur Yavaş'tan Sözcü'ye yalanlama: Böyle bir sözüm yok

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sözcü Gazetesi'nde kendisiyle ilgili yer alan bir haberi yalanladı.

Abone ol

CHP'de kurultay kavgası sürüyor... 23 Haziran'da ABB Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisinde bir araya gelmesi medyada yer almıştı.

Görüşmede, Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararını kabul edeceğini söylediği ve Özel'le görüşme teklifini reddettiği belirtildi.

Çıkan haberlerin ardından ise Yavaş'ın, Kılıçdaroğlu'na "Bu yaptığınız CHP'yi böler. Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim." dediği iddia edilmişti.

27 Haziran'da yazılı bir açıklama yapan Yavaş, iddialara açıklık getirerek, "Bu tartışmaların, parti kültürümüzle bağdaşmayan bir üslupla ve önceki Genel Başkanımıza yönelik hakarete varan ifadelerle yürütülmesi, asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı ve Özel ile Kılıçdaroğlu'na birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Mansur Yavaş'tan Sözcü'ye yalanlama: Böyle bir sözüm yok - Resim: 0

Yavaş: Böyle bir sözüm yok

Son olarak bugün Sözcü gazetesinde yer alan haberde, Mansur Yavaş'ın, "Her şey konuşuldu, iletildi. İş kavgaya döndü. Bu saatten sonra bir görüşme olacağını düşünmüyorum." dediği öne sürüldü.

Gazetenin sosyal medyadaki paylaşımına cevap veren Yavaş, iddiayı yalanlayarak, "Böyle bir sözüm yok." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fransa'dan İsrail'i kızdıracak açıklama: Filistin'i tanımakta kararlıyız
Fransa'dan İsrail'i kızdıracak açıklama: Filistin'i tanımakta kararlıyız
Bingöl'de ölü bulunan bebeğin faillerini 20 yıl sonra JASAT yakaladı
Bingöl'de ölü bulunan bebeğin faillerini 20 yıl sonra JASAT yakaladı
Balıkesir’de feci kaza: 3 kişi yaşamını yitirdi
Balıkesir’de feci kaza: 3 kişi yaşamını yitirdi
Düzce ve Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Düzce ve Sakarya'da denize girmek yasaklandı
PKK'nın silah bırakma görüntüleri kamuoyuyla paylaşılacak iddiası! Gözler o tarihe çevrildi
PKK'nın silah bırakma görüntüleri kamuoyuyla paylaşılacak iddiası! Gözler o tarihe çevrildi
Serdar Adalı 'transferi durdurduk' demişti! Osayi-Samuel'in babası Beşiktaş'tan ne istedi?
Serdar Adalı 'transferi durdurduk' demişti! Osayi-Samuel'in babası Beşiktaş'tan ne istedi?
Adana'da Dilek öğretmen felç kaldı, yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Adana'da Dilek öğretmen felç kaldı, yaşadığı dehşeti böyle anlattı
Hikmet Çetin’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Affedilir değil
Hikmet Çetin’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Affedilir değil
Boş arazide park halindeki araçta ceset bulundu
Boş arazide park halindeki araçta ceset bulundu
Marca'dan Arda Güler'e övgü: Takımın pusulası
Marca'dan Arda Güler'e övgü: Takımın pusulası
Bakan Yılmaz Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 17 kişi gözaltına alındı
Bakan Yılmaz Tunç: Orman yangınlarıyla ilgili 17 kişi gözaltına alındı
Kene can almaya devam ediyor! Sivas'ta genç adam keneden öldü
Kene can almaya devam ediyor! Sivas'ta genç adam keneden öldü