Mansur Yavaş'tan Sözcü'ye yalanlama: Böyle bir sözüm yok

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Sözcü Gazetesi'nde kendisiyle ilgili yer alan bir haberi yalanladı.

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CHP'de kurultay kavgası sürüyor... 23 Haziran'da ABB Başkanı Mansur Yavaş ile CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki ofisinde bir araya gelmesi medyada yer almıştı.

Görüşmede, Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararını kabul edeceğini söylediği ve Özel'le görüşme teklifini reddettiği belirtildi.

Çıkan haberlerin ardından ise Yavaş'ın, Kılıçdaroğlu'na "Bu yaptığınız CHP'yi böler. Bunu yaparsanız siyasetten çekilirim." dediği iddia edilmişti.

27 Haziran'da yazılı bir açıklama yapan Yavaş, iddialara açıklık getirerek, "Bu tartışmaların, parti kültürümüzle bağdaşmayan bir üslupla ve önceki Genel Başkanımıza yönelik hakarete varan ifadelerle yürütülmesi, asla kabul edilemez." ifadelerini kullandı ve Özel ile Kılıçdaroğlu'na birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Yavaş: Böyle bir sözüm yok

Son olarak bugün Sözcü gazetesinde yer alan haberde, Mansur Yavaş'ın, "Her şey konuşuldu, iletildi. İş kavgaya döndü. Bu saatten sonra bir görüşme olacağını düşünmüyorum." dediği öne sürüldü.

Gazetenin sosyal medyadaki paylaşımına cevap veren Yavaş, iddiayı yalanlayarak, "Böyle bir sözüm yok." dedi.