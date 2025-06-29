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Fransa'dan İsrail'i kızdıracak açıklama: Filistin'i tanımakta kararlıyız

Fransa'dan İsrail'i kızdıracak açıklama: Filistin'i tanımakta kararlıyız

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Filistin devletini tanımakta kararlı olduklarını belirterek, Gazze’deki insani krize dikkat çekti ve gıda dağıtımı sırasında yaşanan can kayıplarını “skandal ve insan onuruna aykırı” olarak niteledi. Barrot ayrıca, İran’ın nükleer müzakereleri reddetmesi durumunda Fransa’nın ortaklarıyla birlikte ambargo uygulayabileceğini açıkladı.

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, "Filistin devletini tanımakta kararlıyız." dedi.

Fransız LCI kanalına konuk olan Barrot, Orta Doğu'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Barrot, Gazze Şeridi'nde son bir ayda gıda dağıtımı sırasında 500 kişinin öldüğünü ve yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını belirtti.

Gıda dağıtımı sırasında Gazzelilerin hayatını kaybetmesini "skandal, utanç ve insan onuruna aykırı" ifadeleriyle nitelendiren Barrot, "Fransa ve aynı zamanda Avrupa, (Gazze'deki) gıda dağıtımlarının güvenliğine katkı sağlamaya hazır." dedi.

Barrot, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının devam etmesi için gerekçe olmadığını vurgulayarak, "Filistin devletini tanımakta kararlıyız; bu, tüm ilgili tarafları bu devletin varlığını mümkün kılacak koşulları oluşturmaya sevk edecek ortak bir hareket çerçevesinde gerçekleşecek." diye konuştu.

İran'ın, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının müfettişlerinin çalışmalarını sürdürmesine izin vermemesinin "hayati" bir mesele olduğunu dile getiren Barrot, Tahran hükümeti nükleer programıyla ilgili müzakereyi reddederse, Fransa'nın ortaklarıyla birlikte İran'a silah, nükleer ekipman, banka ve sigorta gibi konularda ambargo uygulayabileceğini ifade etti.

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