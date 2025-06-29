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Bilecik'teki orman yangınlarıyla ilgili hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Bilecik'teki orman yangınlarıyla ilgili hasar tespit çalışmaları tamamlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bilecik'te meydana gelen orman yangınlarında 3 köyde 23'ü ev, 47 birimin yıkıldığını, 41 ev ile 25 ahır ve depo gibi birimin ağır hasar aldığını bildirdi.

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Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçelerinde meydana gelen orman yangınlarını ilk dakikadan itibaren takip ettiklerini belirtti.

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmalarını tamamladıklarını aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"2 ilçedeki 3 köyde 128 yapıdaki toplam 150 bağımsız bölümü inceledik. 23'ü ev ve biri cami olmak üzere toplam 47 bağımsız birimin yıkıldığını, 41 ev ile yine 25 ahır ve depo gibi bağımsız birimin ağır hasar aldığını tespit ettik. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Yaraları hızla saracağız. Müsterih olun, devletimiz yanınızdadır."

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