Victor Osimhen için büyük tehlike! Futboldan 1 yıl uzak kalabilir
Victor Osimhen kendisine gelen teklifleri bekletmesi nedeniyle Napoli cephesinden tepki gördü. Osimhen için büyük bir tehlike doğdu. İşte detaylar...
Geçtiğimiz sezonu hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonu olarak tamamlayan Galatasaray'da en fazla ön plana çıkan isim hiç şüphesiz Victor Osimhen olmuştu.
Sarı - kırmızılıların sezon başında Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, ligde attığı 26 golle krallık koltuğuna oturmuştu. Gösterdiği performans ve aidiyetiyle taraftarların gönlünde taht kuran Nijeryalı yıldızın geleceği belirsizliğini koruyor.
Galatasaray'ın, transferi için Napoli ile anlaştığı Osimhen, Suudi Arabistan ve Premier Lig'den gelen teklifleri de değerlendirmeye aldı.
Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al Hilal'in oyuncunun çıkış maddesinde bulunan 75 milyon euro'yu Napoli'ye ödemek için hazır bulunuyor. Öte yandan Al Hilal'in Osimhen'e yıllık net 40 milyon euro kazanacağı bir sözleşme de sunacağı öğrenildi.