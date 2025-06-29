Filenin Efeleri Fransa’ya mağlup

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi 2. haftasında Fransa'ya 25-20, 25-18 ve 25-19’luk setlerle 3-0 mağlup oldu. Bu sonuçla turnuvadaki 8. maçında 6. yenilgisini alan milliler, 2 galibiyetle ikinci haftayı tamamladı. Filenin Efeleri, üçüncü hafta maçlarını 16-20 Temmuz tarihleri arasında Japonya’da ABD, Almanya, Brezilya ve Arjantin’e karşı oynayacak.

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2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 2.haftasında Milli Takımımız, 8.maçında Fransa ile karşı karşılaştı. Milliler rakibine 25-20, 25-18 ve 25-19’luk setler sonucu 3-0 yenildi.

Milliler, 8.maç sonucunda 6.yenilgisini aldı. Ay- Yıldızlılar, Milletler Ligi’ni 2 galibiyetle tamamladı.

TÜRKİYE-FRANSA: 0-3

SALON: Arena Burgas

HAKEMLER: Nicolas Casado (Arjantin), David Fernandez Fuentes (İspanya)

TÜRKİYE: Mirza, Yiğit, Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Mert, Berkay (L) (Gökçen, Ahmet, Can)

FRANSA: Magnin, Faure, Clevenot, Huetz, Brizard, Pothron, Ramon (L) (Chinenyeze, Louati, Rossi)

SETLER: 20-25, 18-25, 19-25

SÜRE: 1 saat 10 dakika

MİLLETLER LİGİ'NDE 3.HAFTANIN PROGRAMI

Filenin Efeleri, Milletler Ligi'nin üçüncü haftasında 16-20 Temmuz 2025 tarihlerinde Japonya etabında ABD, Almanya ve Brezilya ve Arjantin ile mücadele edecek. Üçüncü haftadaki maç programımız şöyle;

16 Temmuz 2025

09.30 Türkiye-ABD

17 Temmuz 2025

09.30 Türkiye-Almanya

19 Temmuz 2025

09.30 Türkiye-Brezilya

20 Temmuz 2025

05.00 Türkiye-Arjantin