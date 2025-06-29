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Pakistan'da aşırı yağışlar nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da aşırı yağışlar nedeniyle 38 kişi hayatını kaybetti

Pakistan'da etkili olan şiddetli yağışlar sebebiyle ülke genelinde ilk belirlemelere göre 38 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi yaralandı.

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Ülkede yayın yapan Samaa TV'nin haberine göre, Pakistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumundan (NDMA) etkisini sürdüren muson yağmurlarına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, aşırı yağışların, ülke genelinde son 3 günde ilk belirlemelere göre 38 kişinin hayatını kaybetmesine, 63 kişinin yaralanmasına neden olduğu bildirildi.

En çok can kaybının 19 kişiyle Hayber Pahtunhva eyaletinde görüldüğü kaydedilen açıklamada, Pencap eyaletinde de 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Sind ve Belucistan eyaletlerinde de 7 kişinin aşırı yağışlar yüzünden yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Açıklamada, muson yağmurlarının sürmesinin öngörüldüğü ifade edilerek, ülkenin kuzeyindeki bazı bölgeler için sel uyarısı yapıldı.

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