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Antalya'da iki ayrı noktada orman yangını

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde çıkan orman yangınları, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye sevk edilen ekipler havadan ve karadan müdahaleye başladı.

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Antalya'nın Aksu ilçesinde 2 ayrı bölgede çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Antalya'da iki ayrı noktada orman yangını - Resim: 0

Sera ve yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangınlara, ilk etapta 2 uçak, 3 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'da iki ayrı noktada orman yangını - Resim: 1

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