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Kremlin'den İsrail’e sert tepki: Dünya cehenneme dönebilir

Kremlin'den İsrail’e sert tepki: Dünya cehenneme dönebilir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail'in İran’da iktidar değişikliğine yönelik açıklamalarına tepki göstererek, "Herhangi bir ülke veya ülkeler grubunun başka ülkelerde iktidar değişikliğini tartışmaması gerekiyor. Böyle olursa, dünya cehenneme dönüşebilir" dedi. Peskov ayrıca, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Rusya’ya yönelik yeni yaptırım paketiyle ilgili sözlerine karşılık, Rusya'nın yalnızca mantık ve argümanlarla müzakere masasına oturabileceğini vurguladı.

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsrail'in İran'da iktidar değişikliğiyle ilgili açıklamalarına ilişkin, "Herhangi bir ülke veya ülkelerden oluşan grubun, başka ülkelerde iktidar değişikliğini tartışmaması gerekiyor. Böyle olursa, dünya cehenneme dönüşebilir." dedi.

Peskov, "Rossiya-1" televizyon kanalına yaptığı açıklamada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Avrupa Birliği'nin (AB) yeni yaptırım paketinin, Rusya'nın müzakere masasına oturmasını sağlayacağı" yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Rusya'yı müzakere masasına oturmaya ancak mantık ve argümanlar itebilir. Rusya'yı baskı veya güç yoluyla ikna etmek imkansız." şeklinde konuştu.

Sözcü Peskov, İsrail'in İran'da iktidarın değiştirilmesi gerektiği yönündeki açıklamasına ilişkin ise "Herhangi bir ülke veya ülkelerden oluşan grubun, başka ülkelerde iktidar değişikliğini tartışmaması gerekiyor. Böyle olursa, dünya cehenneme dönüşebilir." ifadelerini kullandı.

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