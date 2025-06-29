Beşiktaş, Benfica'dan Jurasek’i transfer etti

Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Benfica'nın 24 yaşındaki Çek sol beki David Jurasek’i satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezonu Hoffenheim’da kiralık geçiren Jurasek, 22 maçta forma giymişti.Abone ol
Beşiktaş, Portekiz ekibi Benfica'nın Çek futbolcusu David Jurasek'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki sol bek oyuncusunun satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transferi konusunda Benfica ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Geçen sezon Almanya ekibi Hoffenheim'da kiralık olarak görev yapan Jurasek, tüm kulvarlarda 22 maça çıktı.