Orman yangınlarında tehlike büyüyor, tahliyeler başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde çıkan 77 yangından 9’unun büyük çaplı olduğunu, Manisa Akhisar, İzmir Kuyucak ve Doğanbey’deki yangınların ise halen kontrol altına alınamadığını açıkladı. İzmir’de yangın tehdidi nedeniyle 4 köy ve 2 mahallenin tedbir amaçlı boşaltıldığını belirten Yumaklı, yangınlara 1113 personel ve çok sayıda hava-kara aracıyla müdahale edildiğini, haziran ayında ise toplam 1459 yangının çıktığını ve büyük bölümünün insan kaynaklı olduğunu söyledi.

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Yeni haftayla birlikte yurt genelinde etkili olmaya başlayan yüksek sıcaklıklar beraberinde orman yangılarını da getirdi. Birçok ilden gelen peş peşe yangın haberleri ciğerlerimizi yaktı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye genelinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptı.

İbrahim Yumaklı, "Bugün ülkemizde 77 yangın oldu. Bunlardan 53'ü orman dışındaydı. Bunu orman içi, orman dışı diye belirtmek istemiyorum ama burada sadece bir orman yangınından bahsetmediğimizi aslında komple bir mücadele içinde olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bunlardan 9 tanesi büyüktü. Bunlardan Manisa Akhisar, İzmir Kuyucak ve Doğanbey devam ediyor. 3 yangın da ciddi." dedi.

'4 İLİMİZDE 9 BÜYÜK YANGIN ÇIKTI'

Yumaklı, "İzmir, Aydın, Denizli, ve Manisa'da 9 büyük yangın çıktı. Rüzgar çok şiddetli olduğu için havadan müdahaleyi etkiliyor" dedi.

BAKAN YUMAKLI: 4 KÖY, 2 MAHALLE BOŞALTILDI

Yumaklı sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün İzmir'de 120 kilometreye ulaşan bir rüzgar vardı. Menderes'teki yangın ormanın bitişiğinde. Gaziemir'deki yangın fabrika bahçesindeki bir ateşten çıktı. İzmir'de 11 uçak ve 27 helikopter çalışıyor. 1113 arkaşımız mücadele ediyor. Müdahalelerimiz devam edecek.

Her zaman olduğu gibi gecenin getirdiği sakinliği kullanacaklar. Doğanbey ve Kuyucak'ta rüzgarın şiddetli olması bekleniyor. 4 köy ve 2 mahalle boşaltıldı. Toplamda 3 vatandaşımız dumandan etkilendi. 1 Haziran'dan bu yana 1459 yangına müdahale ettik.

Orman yangınlarına sebep olmak ciddi bir suçtur. Ağır hapis cezası vardır. 'Bir şey olmaz' demeyelim, oluyor. Açık alanda ateş yakmayalım. Herhangi bir olaya sebebiyet vermeyelim. Bu yeşil vatanı korumamız gerekir"

YANGINLA İLGİLİ 1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen orman yangınıyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli bir kişinin, benzinle yangını başlattığı gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti.

Bakan Tunç, "İkametini kundakladığı ve sonrasında da orman yangınını başlattığı iddia edilen şüpheli şahıs hakkında, 'kasten orman yangınına sebebiyet verme' suçu kapsamında adli işlem başlatılmıştır." ifadesini kullandı.

Ülkenin farklı bölgelerindeki orman yangınlarıyla ilgili soruşturmaların da çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Tunç, "Yeşil Vatanımıza kastedenler, adalet önünde hesap vermekten kaçamayacaktır." ifadesine yer verdi.

İZMİR'DEKİ ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALE SÜRÜYOR

İzmir'in Menderes ve Seferihisar ilçeleri sınırlarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Menderes'in Kuyucak ile Seferihisar'ın Orhanlı Mahalleleri sınırlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman Genel Müdürlüğüne ait ekipler sevk edildi.

Ekipler, kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede yangını kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

Yangınlar nedeniyle Seferihisar'ın Atatürk, Cumhuriyet, Orhanlı, Payamlı, Kavakdere mahalleleri tahliye edildi.

MANİSA'DA CİĞERİMİZİ YAKAN ORMAN YANGINI SÜRÜYOR: 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Manisa'nın Akhisar ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

İlçeye bağlı kırsal Karaköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün başlayan ve gece boyunca karadan müdahale edilen yangına, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı.

Karaköy ile Hasköy mahalleleri arasında yayılan yangına, 4 uçak, 11 helikopter, 43 arazöz, 15 itfaiye aracı, 42 su tankeri, 31 iş makinesi ve 879 personelle müdahale sürüyor.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün başlayan orman yangınını çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AYDIN VE DENİZLİ'DE DE YANGIN ÇIKTI

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Fevzipaşa Mahallesi'ndeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına 4 helikopter, 3 uçak ve 11 arazözle müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında 20 hektarlık alan zarar gördü.

Denizli'nin Çivril ilçesindeki mezarlıktaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çıtak Mahallesi'nde bulunan mezarlıktaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri mezarlık çevresindeki evlere ve tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangında bazı mezarlar zarar gördü.