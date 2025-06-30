BIST 9.405
DOLAR 39,90
EURO 46,87
ALTIN 4.225,50
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Antalya Gazipaşa'da orman yangını çıktı! Alevler evlere yaklaştı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Antalya Gazipaşa'da orman yangını çıktı! Alevler evlere yaklaştı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Abone ol

Beyobası Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevler evlere yaklaştı

Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına, ilk etapta 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.

Alevlerin yaklaştığı 1 evin tahliye edildiği, bazı avokado ve zeytin bahçelerinin yangın nedeniyle zarar gördüğü belirtildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kabine toplanıyor! Masada kritik konular var, en düşük emekli maaşına zam konuşulacak
Kabine toplanıyor! Masada kritik konular var, en düşük emekli maaşına zam konuşulacak
Orman yangını nedeniyle kapatılmıştı! Uçuşlar yeniden başladı
Orman yangını nedeniyle kapatılmıştı! Uçuşlar yeniden başladı
Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol evlendi
Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol evlendi
Özgür Özel’den kurultay davası mesajı: Her karara hazırız
Özgür Özel’den kurultay davası mesajı: Her karara hazırız
Orman yangınlarında tehlike büyüyor, tahliyeler başladı
Orman yangınlarında tehlike büyüyor, tahliyeler başladı
Beşiktaş, Benfica'dan Jurasek’i transfer etti
Beşiktaş, Benfica'dan Jurasek’i transfer etti
Trump’tan İran'a yaptırım mesajı: Barışçıl olurlarsa kaldırırım
Trump’tan İran'a yaptırım mesajı: Barışçıl olurlarsa kaldırırım
Akdeniz'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Akdeniz'de deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Antalya'da iki ayrı noktada orman yangını
Antalya'da iki ayrı noktada orman yangını
Netanyahu davasında erteleme kararı
Netanyahu davasında erteleme kararı
Kremlin'den İsrail’e sert tepki: Dünya cehenneme dönebilir
Kremlin'den İsrail’e sert tepki: Dünya cehenneme dönebilir
Bakan Göktaş’tan şehit Albay Maden’in ailesine taziye
Bakan Göktaş’tan şehit Albay Maden’in ailesine taziye