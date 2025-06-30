Antalya Gazipaşa'da orman yangını çıktı! Alevler evlere yaklaştı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

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Beyobası Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Alevler evlere yaklaştı

Yerleşim yerlerine yakın bölgede çıkan yangına, ilk etapta 3 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal aracı ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale ediliyor.

Alevlerin yaklaştığı 1 evin tahliye edildiği, bazı avokado ve zeytin bahçelerinin yangın nedeniyle zarar gördüğü belirtildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.