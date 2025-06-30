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Victor Osimhen'in yeni takımını canlı yayında açıkladı: Kesin olarak söylüyorum...

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Victor Osimhen'in yeni takımını canlı yayında açıkladı: Kesin olarak söylüyorum...

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in geleceğine dair çarpıcı bir açıklama geldi.

Victor Osimhen'in yeni takımını canlı yayında açıkladı: Kesin olarak söylüyorum... - Resim: 1

Geride kalan sezonda hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Galatasaray'da başrolü Victor Osimhen oynamıştı.

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Victor Osimhen'in yeni takımını canlı yayında açıkladı: Kesin olarak söylüyorum... - Resim: 2

Sarı - kırmızılıların sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, ligde attığı 26 golle krallık koltuğuna yerleşirken, gösterdiği performans ve aidiyetiyle taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

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Victor Osimhen'in yeni takımını canlı yayında açıkladı: Kesin olarak söylüyorum... - Resim: 3

Galatasaray'ın bonservisini almak için Napoli ile anlaştığı Osimhen'in kararını vermesi bekleniyordu. Suudi Arabistan ve Premier Lig'den de ilgi bulunan golcü oyuncu için dikkat çeken açıklamalar geldi.

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Victor Osimhen'in yeni takımını canlı yayında açıkladı: Kesin olarak söylüyorum... - Resim: 4

Corriere dello Sport Genel Yayın Yönetmeni Ivan Zazzaroni, katıldığı canlı yayında Osimhen'in gideceği adresi duyurdu.

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