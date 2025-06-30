Victor Osimhen'in yeni takımını canlı yayında açıkladı: Kesin olarak söylüyorum...
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen'in geleceğine dair çarpıcı bir açıklama geldi.
Geride kalan sezonda hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Galatasaray'da başrolü Victor Osimhen oynamıştı.
Sarı - kırmızılıların sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu, ligde attığı 26 golle krallık koltuğuna yerleşirken, gösterdiği performans ve aidiyetiyle taraftarların sevgilisi haline gelmişti.
Galatasaray'ın bonservisini almak için Napoli ile anlaştığı Osimhen'in kararını vermesi bekleniyordu. Suudi Arabistan ve Premier Lig'den de ilgi bulunan golcü oyuncu için dikkat çeken açıklamalar geldi.
Corriere dello Sport Genel Yayın Yönetmeni Ivan Zazzaroni, katıldığı canlı yayında Osimhen'in gideceği adresi duyurdu.