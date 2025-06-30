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Kız istemede kavga! Polis memuru hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kız istemede kavga! Polis memuru hayatını kaybetti

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde kuzeni için gittiği kız isteme görüşmesinde çıkan kavgada ağır yaralanan polis memuru, hastanede yaşamını yitirdi.

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Edinilen bilgiye göre, dün saat 23.00 sıralarında Sultan Sencer Parkı'nda iki aile, kız isteme görüşmesi için bir araya geldi.

İzinli olduğu öğrenilen polis memuru Furkan K. ile akrabaları da Furkan K'nin kuzenine kız istemek amacıyla görüşmeye katıldı.

Görüşme sırasında taraflar arasında yaşanan anlaşmazlık kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında polis memuru Furkan K. yaralandı.

Olayda ağır yaralanan Furkan K, ambulansla Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldı. Polis memuru, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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