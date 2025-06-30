Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol evlendi

Oyuncu Feyyaz Şerifoğlu ile spiker Merve Dinçkol dünyaevine girdi. Düğünden ilk kareler sosyal medyadan paylaşıldı.Abone ol
Uzun süredir aşk yaşayan Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol, mutlu birlikteliklerini bu akşam düğünle taçlandırdı.
İstanbul’da dünyaevine giren ünlü çifti aileleri ve yakın dostları yalnız bırakmadı.
Nikah memuru, Merve Dinçkol’a 2018 yılında kaybettiği babasının adını sorunca duygusal anlar yaşandı.
İlk danslarını Kenan Doğulu’nun “Tencere Kapak” şarkısıyla yapan ünlü çiftin mutlu gününden kareler sosyal medyadan paylaşıldı.