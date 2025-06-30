Emekli ve memur Temmuz 2025 zam oranlarını nokta atışı bilen uzman açıkladı
Temmuz 2025 Emekli, memur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı için de düzenleme şart. Milyonlarca memur ve emekli temmuz ayında açıklanacak haziran ayı enflasyonuna kilitlenmiş durumda. Maaş zammının ne kadar olacağı araştırılırken özellikle seyyanen zam veya refah payı ihtimali de merak ediliyor. Uzman isimden SSK'lı, Bağ-Kur'lu emekliden memura, memur emeklisine kadar milyonların merakla beklediği detaylarla ilgili değerlendirmelerini aktardı.
Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranının netleşmesi için haziran ayının enflasyonunun açıklanmasını bekliyor. 5 aylık enflasyon verisinin belli olmasıyla rakamlar netleşmeye başlarken geriye temmuzda açıklanacak son bir veri kaldı. Bu veriye dair de enflasyon beklenti anketi sonuçları bir rakam ortaya çıkardı. Bugüne kadar emekli ve memur zamlarını nokta atışı bilen SGK uzmanı İsa Karakaş, emekli ve memur için olabilecek zam oranını söyledi.
Bir yandan da seyyanen zam veya refah payı olup olmayacağı merak ediliyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, memur ve emeklilerin merakla beklediği detaylarla ilgili değerlendirmelerini aktardı.
MEMUR VE EMEKLİNİN MAAŞ ZAMMI
Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında Karakaş şu bilgileri verdi:
-"5 aylık enflasyon verisine göre muhtemel SSK, Bağ-Kur, Oda ve Banka Sandığı emeklilerinin zamları en son açıklanan yüzde 1,53’lük enflasyon rakamıyla birlikte yüzde 15,09’a yükseldi. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeye tabi olduklarından 5 aylık maaş güncellemeleri yüzde 14,01 olarak gerçekleşti.
Geriye haziran ayı enflasyonu kaldı. TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 1,61. Geçen sene haziran ayında TCMB TÜFE artış beklentisi yüzde 2,52 iken TÜİK’in açıkladığı TÜFE yüzde 1,64. Özetle TÜİK’in 3 Temmuz’da açıklayacağı haziran ayı enflasyonunun yine beklentilerin çok altında gelmesini bekliyorum"