Emekli ve memur Temmuz 2025 zam oranlarını nokta atışı bilen uzman açıkladı

Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranının netleşmesi için haziran ayının enflasyonunun açıklanmasını bekliyor. 5 aylık enflasyon verisinin belli olmasıyla rakamlar netleşmeye başlarken geriye temmuzda açıklanacak son bir veri kaldı. Bu veriye dair de enflasyon beklenti anketi sonuçları bir rakam ortaya çıkardı. Bugüne kadar emekli ve memur zamlarını nokta atışı bilen SGK uzmanı İsa Karakaş, emekli ve memur için olabilecek zam oranını söyledi.