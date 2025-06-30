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Tarih belli, tiryakilere kötü haber! Sigaraya yeni zam geliyor

Tarih belli, tiryakilere kötü haber! Sigaraya yeni zam geliyor

Sigara tiryakilerini etkileyecek zam kararı için 2025 yılının 6 aylık enflasyon verileri bekleniyor. Rakamların belli olmasıyla firmaların yaklaşık olarak 5-8 liralık bir fiyat artışını tablolarına yansıtacağı öngörülüyor.

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Gözler Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da açıklayacağı 6 aylık enflasyon verilerine çevrildi. Rakamın belli olmasının ardından Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı da güncellenmiş olacak.

Sigaraya 5 lira zam bekleniyor

Yılın ilk 5 ayına dair tablo dikkate alındığında ÖTV artışının yüzde 12,92 seviyelerindeyken haziran ayı verilerinin de eklenmesiyle yüzde 14'e ulaşması tahmin ediliyor.

Tüm sigara markalarına yaklaşık 5 lira ila 8 lira arasında zam gelmesi beklentisi piyasalarda hakim. ÖTV'deki güncellemenin ardından sigara şirketlerinin fiyatlarını listelere yansıtması bekleniyor.

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