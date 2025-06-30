30 milyar dolarlık anlaşma iddiası vardı! Trump "İran'a hiçbir şey teklif etmedim" dedi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer tesislere düzenlenen saldırılardan bu yana "Tahran yönetimiyle görüşmediğini" ve İran'a herhangi bir teklifte bulunmadığını belirtti.

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Trump, Truth Social sosyal medya hesabından İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırılar sonrası sürece ilişkin açıklama yaptı.

Başkan Trump, "Biri şu Demokrat Senatör Chris Coons'a, İran'a hiçbir şey teklif etmediğimi söylesin." ifadesini kullandı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın İran'a milyarlarca dolar ödediğini ve kendisinin bunu yapmayacağına işaret eden Trump, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nın (JCPOA) da geçerliliğini yitirdiğini savundu.

Trump, ayrıca İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırılardan bu yana "Tahran yönetimiyle görüşmediğini" belirtti.

Trump'tan, "İran ile 30 milyar dolarlık anlaşma" iddiasına tepki

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı başka bir açıklamada, "ABD yönetimi, İran için 30 milyar dolarlık askeri amaçla kullanılmayan bir nükleer programı anlaşmasını değerlendiriyor" başlıklı haberi yapan basın kuruluşunu hedef aldı.

Bahsi geçen iddiaların "asılsız ve uydurma" olduğunu belirten Trump, "Sahte haber medyasından hangi gereksiz çıkıp da 'Başkan Trump, İran'a askeri amaçlı olmayan nükleer tesisler kurması için 30 milyar dolar vermek istiyor.' diyor?" ifadesini kullandı.

Amerikan medyasındaki iddia

NBC News'in konuya aşina 3 kaynağa dayandırdığı dünkü haberinde, Trump yönetiminin, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurması karşılığında İran'a bazı ekonomik teşvikleri gündeme getirdiği yazılmıştı.

Konuşulan teşvikler arasında dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması ve sivil nükleer program geliştirmesi için Tahran'a teknik destek sağlanması gibi konuların yer aldığı belirtilen haberde, İran'ın 30 milyar dolara kadar ekonomik kaynağa erişim sağlayabileceği ileri sürülmüştü.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma süreci

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, son yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 606, yaralı sayısının da 5 bin 332 olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 28 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrail'e açıktan destek veren ABD, 22 Haziran'da İran'ın Natanz, Fordo ve İsfahan'daki 3 nükleer tesisine saldırı düzenledi.

İran ABD'nin saldırısına cevap olarak 23 Haziran'da Katar'daki ABD'nin El-Udeyd Hava Üssü'ne saldırdı. ABD Başkanı Donald Trump, 24 Haziran'da İran ile İsrail arasında ateşkes sağlandığını duyurmuştu.