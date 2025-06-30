CHP kurultay davasını açan Lütfü Savaş kimdir? AK Parti'den seçildi CHP'ye geçti

CHP'de ortalığı karıştıran kurultay davasını Lütfü Savaş ve 4 delege açtı. Lütfü Savaş'ı kamuoyu yerle bir olan Hatay'ın eski belediye Başkanı olarak biliyor. Kentte 3 dönem belediye başkanlığı yapan Lütfü Savaş, ilk seçildiğinde AK Partiliydi. Son seçimde halkın yuhlamalarına rağmen adaylıkta direten Lütfü Savaş, AK partili rakibine yenilmişti. Partisine DEM ile işbirliği yaptığı için eleştiren Lütfü Savaş CHP'den ihraç edilmişti. İşte Lütfü Savaş'ın eşi çocukları ve siyasi kariyeri...

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CHP'nin başına bela olan Kurultay davasını Lütfü Savaş ve 4 CHP'li delege açtı. Lütfü Savaş ve 4 delegenin Asliye Hukuk Mahkemesine yaptığı 10 sayfalık başvuru dilekçesinde, kurultay Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Özgür Özel ve beraberindekilerin partiyi hile ve hukuksuzca ele geçirdikleri öne sürüldü.

Her şeyin fitilini ateşleyen Lütfü Savaş oldu. CHP kurultay davasında ona Levent Çelik, Bahar Önal, Yılmaz Özkanat, ve Hatip Karaaslan isimli delegeler de eşlik etti.

Lütfü Savaş kimdir?

CHP'yi karıştıran davayı açan Lütfü Savaş 23 Mart 1965 yılında Hatay'ın Yayladığı ilçesinde dünyaya geldi. Asıl mesleği doktorluk olan Lütfü Savaş, 2009-2014 yılları arasında Antakya Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 2014 yılında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Lütfü Savaş, 2024 yılına kadar koltuğu kaptırmadı.

AK Parti'den seçildi CHP'ye geçti

Aslında Lütfü Savaş, siyasete AK Parti ile başladı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2014 yılında ilk kez kazandığı zaman AK Partiliydi. Seçimden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçen Lütfü Savaş, 2019 yerel seçimlerinde yeniden seçilerek görevine devam etti.

Depremden sonra yuhlandı ama adaylıkta inat etti

2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olarak yeniden aday olmak isteyen Lütfü Savaş'ı depremzedeler bir çok kez yuhlamıştı. Yıkılan Hatay'da hiç bir sorumluluk almayan Lütfü Savaş, adaylıkta inat etmiş ve CHP yönetimine de bunu kabul ettirmişti. Lütfü Savaş, 31 Mart 2024'te yapılan seçimlerde 3.361 oy ve %0,4 farkla seçimi AK Parti adayı Mehmet Öntürk'e kaybetti. Lütfü Savaş, sonuçlara itiraz etse de durum değişmedi.

CHP'den ihracı

Hatay'ı kaybeden Lütfü Savaş, eleştiri oklarını yeni genel başkanına ve parti yönetimine yöneltti. Partisi hakkında "Bugünün CHP'si DEM'lenmekle meşgul. Parti olarak, terör ile bağ kuran ve terörden siyasi rant devşirenleri her kim olursa olsun ya da hangi oluşum olursa olsun savunamayız" eleştirisinde bulunan Lütfü Savaş, bu söylemleri sonrasında kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildikten sonra 11 Aralık 2024'te CHP'den ihraç edildi.

Lütfü Savaş'ın eşi kimdir?

Asıl mesleği doktorluk olan Lütfü Savaş'ın eşinin ismi Nazan Savaş. Lütfü Savaş'ın 2 çocuğu var.