Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 akademik yılı başlangıç tarihi belli oldu!

Üniversitelerin ne zaman açılacağı, milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından merak ediliyor. Yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler, 2025-2026 akademik yılının hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak? 2025 güz dönemi ne zaman başlıyor? İşte ayrıntılar...

2025-2026 üniversitelerin akademik yılı takvimi, bu yıl ilk kez üniversiteye gidecek olan öğrencilerin gündeminde yer alıyor. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte başlayacak olan kayıt döneminin ardından üniversitelerde eğitim öğretim yılı başlayacak. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversite eğitimlerinin, 2025 yılında başlayacağı tarih YÖK tarafından henüz ilan edilmedi. 2025-2026 akademik yılı için üniversitelerin güz dönemi genellikle Eylül ayının üçüncü haftasında, yani 15-22 Eylül 2025 tarihleri arasında başlaması bekleniyor. Her üniversitenin akademik takvimi farklılık gösterebildiği için kesin başlangıç tarihi, üniversitelerin kendi web sitelerinde yayınladıkları resmi takvimlerle netleşiyor.

Bazı üniversiteler 15 Eylül 2025 Pazartesi günü itibarıyla ders başı yaparken, bazı kurumlarda bu tarih 23 Eylül'e kadar uzayabiliyor.

Konuyla ilgili en net bilgi, üniversite ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan akademik takvimler aracılığıyla edinilebilecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

ÖSYM ve YÖK tarafından paylaşılan bilgilere göre, üniversite kayıtları 1–5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacak. Bu süre içinde adayların, kazandıkları üniversitelerin öğrenci işleri birimlerine başvurarak gerekli belgeleri teslim etmeleri ve kayıt işlemlerini tamamlamaları bekleniyor.

Öte yandan, e-Devlet üzerinden elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar için sistem 1–3 Eylül 2025 tarihleri arasında açık olacak. Elektronik kayıt işlemini başarıyla tamamlayan adayların, üniversiteye ayrıca fiziksel belge ile başvuru yapmalarına gerek kalmayacak. Ancak bazı programlar (örneğin özel yetenek sınavı gerektiren bölümler) yüz yüze belge teslimi isteyebilir.