BIST 10.758
DOLAR 41,17
EURO 48,09
ALTIN 4.711,80
HABER /  DÜNYA

Netanyahu, Belçikalı mevkidaşını hedef aldı

Netanyahu, Belçikalı mevkidaşını hedef aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan Belçika Başbakanı Bart De Wever'i "zayıf bir lider olmakla" suçladı.

Abone ol

Netanyahu'nun Basın Ofisinden, Belçika'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararı alması nedeniyle yazılı bir açıklama yapıldı.

Belçika Başbakanı'nı hedef alan açıklamada, De Wever'in "zayıf bir lider olduğu" iddia edildi.

Batılı ülkelerin ardı ardında Filistin Devleti'ni tanıma kararı nedeniyle zora düşen Netanyahu'nun ofisinin açıklamasında, Belçika'nın kararına ilişkin bir dizi suçlama ve iddialara da yer verildi.

Belçika, Filistin'i tanıma kararı almıştı. Belçika federal hükümeti, İsrail'e yaptırımlar ve Filistin Devleti'ni tanıma konusunda düzenlediği olağanüstü kabine toplantısı sonucunda karara vardığını duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 akademik yılı başlangıç tarihi belli oldu!
Üniversiteler ne zaman açılıyor? 2025-2026 akademik yılı başlangıç tarihi belli oldu!
Sahaya 9 kişi çıktılar, 6 kişi kaldılar! Ziraat Türkiye Kupası maçı tatil edildi
Sahaya 9 kişi çıktılar, 6 kişi kaldılar! Ziraat Türkiye Kupası maçı tatil edildi
Bakan Uraloğlu'ndan Kop Tüneli açıklaması
Bakan Uraloğlu'ndan Kop Tüneli açıklaması
CHP kararı o kadar tehlikeli ki... Şamil Tayyar'dan bomba mühürsüz oy hatırlatması
CHP kararı o kadar tehlikeli ki... Şamil Tayyar'dan bomba mühürsüz oy hatırlatması
CHP lideri Özel'den partisinin İstanbul İl Başkanlığında flaş mesaj: Özgür Çelik görevinin başındadır
CHP lideri Özel'den partisinin İstanbul İl Başkanlığında flaş mesaj: Özgür Çelik görevinin başındadır
Hatay'da denize giren 2 kardeşten 1'i boğuldu
Hatay'da denize giren 2 kardeşten 1'i boğuldu
Dehşet! İki çocuğunu karnından bıçakladı biri henüz 4 yaşında...
Dehşet! İki çocuğunu karnından bıçakladı biri henüz 4 yaşında...
Bakanlıktan dehşet verici açıklama! Dana sucukta sakatat, siyah çayda gıda boyası tespit edildi
Bakanlıktan dehşet verici açıklama! Dana sucukta sakatat, siyah çayda gıda boyası tespit edildi
Ev sahipleri aman dikkat, son 6 gün kaldı! Hükümet yeni düzenleme getirecek
Ev sahipleri aman dikkat, son 6 gün kaldı! Hükümet yeni düzenleme getirecek
Gonca Köksal Aras'ın akrabasının evine molotoflu saldırıda yeni gelişme
Gonca Köksal Aras'ın akrabasının evine molotoflu saldırıda yeni gelişme
Yüzde 50 zam talebi! Okul servis ücretleri cep yakacak
Yüzde 50 zam talebi! Okul servis ücretleri cep yakacak
BAE'den İsrail'e "Batı Şeria'yı ilhak kırmızı çizgimiz" uyarısı
BAE'den İsrail'e "Batı Şeria'yı ilhak kırmızı çizgimiz" uyarısı