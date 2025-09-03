Netanyahu, Belçikalı mevkidaşını hedef aldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin Devleti'ni tanıma kararı alan Belçika Başbakanı Bart De Wever'i "zayıf bir lider olmakla" suçladı.

Abone ol

Netanyahu'nun Basın Ofisinden, Belçika'nın Filistin Devleti'ni tanıma kararı alması nedeniyle yazılı bir açıklama yapıldı.

Belçika Başbakanı'nı hedef alan açıklamada, De Wever'in "zayıf bir lider olduğu" iddia edildi.

Batılı ülkelerin ardı ardında Filistin Devleti'ni tanıma kararı nedeniyle zora düşen Netanyahu'nun ofisinin açıklamasında, Belçika'nın kararına ilişkin bir dizi suçlama ve iddialara da yer verildi.

Belçika, Filistin'i tanıma kararı almıştı. Belçika federal hükümeti, İsrail'e yaptırımlar ve Filistin Devleti'ni tanıma konusunda düzenlediği olağanüstü kabine toplantısı sonucunda karara vardığını duyurmuştu.