EuroBasket 2025 A ve B grubu son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu ile B Grubu'nda 5. ve son maçlar tamamlandı.Abone ol
Letonya'nın başkenti Riga'nın ev sahipliği yaptığı A Grubu ile Finlandiya'nın Tampere şehrinde yapılan B Grubu'nda son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
A Grubu'nda Türkiye, Sırbistan ve Letonya'nın ardından son 16 turu biletini alan son takım Portekiz oldu. Grupta Çekya'nın ardından Estonya da turnuvaya veda etti.
B Grubu'nda ise Almanya, Finlandiya ve Litvanya'dan sonra son 16 biletini İsveç aldı. Karadağ ve Büyük Britanya ise elendi.
EuroBasket 2025'te A Grubu ve B Grubu'nda son 16 turu eşleşmeleri şu şekilde:
6 Eylül Cumartesi:
12.00 Türkiye-İsveç
15.15 Almanya-Portekiz
18.30 Litvanya-Letonya
21.45 Sırbistan-Finlandiya
- Sonuçlar
Turnuvada A Grubu ve B Grubu'nda oynanan 5. maçlarda şu sonuçlar alındı:
- A Grubu
Estonya-Portekiz: 65-68
Çekya-Letonya: 75-109
Türkiye-Sırbistan: 95-90
- B Grubu
Karadağ-Büyük Britanya: 83-89
Litvanya-İsveç: 74-71
Finlandiya-Almanya: 61-91