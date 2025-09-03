BIST 10.738
DOLAR 41,16
EURO 48,04
ALTIN 4.715,95
HABER /  GÜNCEL

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan öldürüldü

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan öldürüldü

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, M.C.G. isimli zanlı tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde, Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, M.C.G. isimli zanlı tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldü. Savcının 'husumetlisi' olduğu iddia edilen 19 yaşındaki zanlı yakalandı.

İstanbul Çekmeköy Ömerli’de bugün saat 21:15 sıralarında bir restoranda İstanbul Adliyesi’nde görev yapan 58 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, aralarında husumet olduğu iddia edilen 19 yaşındaki M.C.G. tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekili'nin yürüttüğü soruşturmada şüpheli yakalandı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Mustafa Can G. yakalanarak gözaltına alındı. Olaya ilişkin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir açıklama geldi. Yapılan açıklama şu şekilde:

"03.09.2025 günü saat: 21.15 sıralarında Çekmeköy İlçesi Ömerli mahallesinde bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede, İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN(E-58), önceden husumetlisi olan Mustafa Can GÜL(E-19) isimli şahıs tarafından boğazından bıçaklanmıştır.

112 ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN olay yerinde vefat etmiştir.

