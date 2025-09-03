Kassam Tugayları duyurdu! Musa'nın Asası Operasyonu başlatıldı!

Gazze Şeridi'ndeki Hamas Hareketi'nin silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentini tümden işgal etmeyi hedefleyen İsrail'e karşı "Musa'nın Asası" adlı operasyonu başlattığını açıkladı.

Kassam Tugayları, Telegram sayfasından yayımladığı açıklamada savaşçılarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kentinde İsrail ordusuna ait araçları "Musa'nın Asası Operasyonu" çerçevesinde hedef aldığını duyurdu.

İŞGALCİ İSRAİL'E KARŞI OPERASYON

Yayımlanan görüntüde, Kassam Tugayları, İsrail'in "Gideon'un Savaş Arabaları 2" operasyonuna karşı "Musa'nın Asası Operasyonu"nu başlattıklarını açıkladı.

Görüntülerde, Kassam savaşçılarının İsrail askerlerini taşıyan bir araca yönelik bomba yerleştirdiği, ardından patlatıldığı ve akabinde antitank roketleriyle İsrail tanklarının hedef alındığını gösteren sahneler yer aldı.

Kassam açıklamasında, operasyonda İsrail ordusuna ait araçların "Yasin" roketleri ve otomatik silahlarla hedef alındığı bilgilerine yer verildi.

Kassam, söz konusu operasyon sonucunda İsrail askerlerinden ölen ya da yaralananlara ilişkin bilgi vermedi.

İSRAİL İŞGAL OPERASYONUNU DUYURMUŞTU

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, bugün Gazze Şehri'ni kuşatıp Filistinlileri bölgeden uzaklaştırdıktan sonra tamamını işgal etmeyi amaçlayan ​​​​​​​"Gideon'un Savaş Arabaları 2" adlı operasyonun resmen başlatıldığını duyurdu.

İsrail ordusu, yaklaşık 4 haftadır Gazze kentinde devasa yıkımlar yaparken, bölgedeki Filistinlere yönelik binden fazla kişinin ölümüne ve binlercesinin de yaralanmasına sebep olan geniş çaplı saldırılar ve bombardımanlar gerçekleştiriyor.