Halit Yukay'ın cansız bedeni denizden çıkarıldı!

İş insanı Halit Yukay'ın cansız bedeni karaya çıkarıldı. 4 Ağustos'ta "Graywolf" isimli teknesiyle Yalova'dan Bozcaada'ya doğru yola çıktıktan sonra kaybolan Yukay'ın cansız bedeni, günler süren arama çalışmalarının ardından denizden çıkarıldı. Ünlü iş insanı Halit Yukay'ın naaşının tek parça halinde karaya çıkarıldığı öğrenildi.
Günlerdir devam eden arama çalışmalarının ardından, denizci ve iş insanı Halit Yukay’ın cansız bedeni TCG Alemdar gemisi tarafından sudan çıkarıldı.
BEDENİ TEK PARÇA HALİNDE ÇIKARILDI!
İlk belirlemelere göre bedenin tek parça halinde olduğu ifade edilirken, kimlik tespitinin ardından Bandırma’ya nakledileceği belirtildi.
HALİT YUKAY KİMDİR?
1982 İstanbul doğumlu olan Halit Yukay, deniz tutkusunu çocuk yaşta keşfetmiş, 2011’de kurduğu Mazu Yachts ile Türkiye’yi lüks yat üretiminde uluslararası arenada öne çıkarmıştı. Yalova’dan ayrıldıktan kısa süre sonra teknesi Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunmuş, ardından geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatılmıştı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ve dalış timlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, 19. gününde deniz tabanında 68 metre derinlikte ulaşılan bedenin Halit Yukay’a ait olduğu belirlendi.
Kazanın nedenine ilişkin soruşturma sürerken, teknenin kayalara çarpması veya bölgeden geçen “Arel 7” isimli kuru yük gemisiyle olası çarpışma ihtimali üzerinde duruldu. Gemi kaptanı "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçlamasıyla gözaltına alındı.