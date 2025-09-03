CHP'den İstanbul'a kayyum kararına itiraz

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınması kararına itiraz etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Kongrenin iptal kararına itiraz yolu açıktır" demişti.

Abone ol

Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin "tedbiren görevden uzaklaştırma" kararına itiraz etti.

BAKAN TUNÇ "İTİRAZ YOLU AÇIK" DEMİŞTİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya ilişkin yaptığı açıklamada iptal kararına itiraz yolunun açık olduğunu belirterek "Mahkeme tarafından verilen ara karar, yargılama süreci boyunca doğabilecek telafisi güç zararların önlenmesine yönelik ihtiyati tedbir niteliğinde olup, nihai bir hüküm teşkil etmemektedir. Yargılama süreci devam etmektedir" demişti.

MAHKEMENİN KARARI ŞOK ETKİSİ YARATTI

8 Ekim 2023'te gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi'nin iptali için açılan davada mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi. Mahkeme, seçimlerde usulsüzlük iddialarının "yaklaşık ispat" seviyesinde doğrulandığını belirterek kongrede seçilen il başkanı, yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini görevden uzaklaştırdı. Kararla birlikte kongrede seçilen kurultay 196 delege de görevden alındı.

KAYYUM OLARAK GÜRSEL TEKİN ATANDI

Mahkeme, CHP MYK tarafından 14 Temmuz 2025'te alınan karar uyarınca başlatılan 39. Olağan Kurultay süreci kongre takviminde yer alan seçim çalışmalarından yalnızca İstanbul İl Örgütü'nce yapılacak ilçe kongreleri ve il kongresi seçim çalışmalarının tedbiren durdurulmasına karar verdi. Mahkeme, eski il başkanları Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'ı görevlendirdi.

ÖZGÜR ÇELİK İFADESİNDE NE DEMİŞTİ?

Ekim 2023'te gerçekleşen CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddiaları üzerine 8 Temmuz'da ifadeye çağrılan Çelik, "Amaç, CHP'yi itibarsızlaştırmak ve toplumu susturmak" demişti.